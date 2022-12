Giran orden de aprehensión contra Christian von Roehrich por corrupción inmobiliaria

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del diputado local por el PAN y exdelegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich de la Isla, por su presunta relación con los casos de corrupción inmobiliaria hallados en las administraciones de la alcaldía Benito Juárez.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, dijo en un mensaje a medios que el diputado local del PAN, Christian von Roehrich, no cuenta con inmunidad procesal. Al ex delegado se le señala de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. De hecho, tres de sus exfuncionarios cuando fue delegado ya fueron detenidos por el mismo caso.

“En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christina N no cuenta con inmunidad procesal”, aclaró el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados y también exdelegado en Benito Juárez, Jorge Romero, acusó que la Fiscalía General de Justicia “retoma su cacería en contra de opositores. Ahora contra quien lleva 4 años junto con su Grupo Parlamentario denunciando este desgobierno. No nos callaremos”. Y manifestó su solidaridad con Christian von Roehrich.

El vocero Ulises Lara detalló que uno de los altos exfuncionarios de la delegación Benito Juárez (Luis Vizcaíno o Nicias Aridjis) aportó “datos de prueba que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la delegación Benito Juárez”, entre ellas la de Christian von Roehrich.

En el marco de las investigaciones por corrupción inmobiliaria, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró que después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la delegación Benito Juárez adjudicó 207 millones de pesos a tres empresas posiblemente fantasma.

Dos de los contratos fueron por montos exactos y destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición y el tercero fue para el mantenimiento de inmuebles públicos afectados por el sismo.

“Los integrantes y actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos. Se podrían dar vista a autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte”, dijo Lara López.

El vocero de la Fiscalía informó que durante las primeras horas de este jueves fueron detenidos tres personas que trabajaron en la delegación Benito Juárez durante la administración de Christian von Roehrich de la Isla.

Se trata de Ismael N, José Ramón N y Alejandro N. “De acuerdo con las indagatorias, dichas personas posiblemente habrían fungido como prestanombres de otros exservidores públicos de alto nivel en la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos, ha aportado información de alta relevancia para la investigación”.

Los tres detenidos fueron trasladados al Reclusorio Norte para que un juez de control determine su situación jurídica. Son señalados por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos así como asociación delictuosa.

Presuntamente estos exfuncionarios habrían realizado actividades financieras a nombre de Luis Vizcaíno y Nicias René Aridjis, actualmente presos y vinculados a proceso en el marco de la investigación de la Fiscalía General de Justicia por los casos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN desde hace más de 20 años.

“Esta nueva información reestructura y consolida el caso, ya que debido a estos nuevos datos de prueba y actuaciones, hemos dado un gran paso en nuestras investigaciones para escalrecer el modus operandi y la serie de actividades posiblemente delictivas en que un grupo de exservidores públicos en Benito Juárez incurrió deliberadamente”, dijo el vocero.

Las indagatorias siguen en proceso para determinar el grado de intervención y la probable participación de diferentes personas a través del análisis de contratos, actas constitutivas y demás documentación.

