PAN hace a un lado a Dante Delgado; buscará acuerdos con otros líderes de MC

Ante la negativa de Dante Delgado para que Movimiento Ciudadano (MC) se una a la alianza entre PAN, PRI y PRD para las elecciones presidenciales y locales de 2024, el PAN buscará a otros liderazgos de este partido, como Clemente Castañeda y Enrique Alfaro, para llegar a acuerdos.

En la plenaria de los senadores por el PAN, Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, le pidió a sus legisladores hablar con los emecistas que están a favor de construir una alianza con el Frente Amplio por México, pues dijo que su partido quiere seguir haciendo equipo con Movimiento Ciudadano desde el Senado y conformar una coalición con ellos tanto en lo federal y en lo local, particularmente en Jalisco.

“Si no se logra convencer por la razón que fuera, a Dante Delgado, presidente del partido MC, nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos en la coalición”, dijo el panista.

La negativa de Dante Delgado a aliarse al resto de la oposición ha creado fisuras al interior de Movimiento Ciudadano, muestra de esto es que el llamado Grupo Jalisco, integrado por diputados, senadores y presidentes municipales emecistas, así como del propio gobernador del estado, rechazaron la postura del dirigente nacional del partido.

La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro se deslindó de MC y acusó que se construye un proyecto de forma unilateral; además, consideró que el partido corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble.

“Yo ya no no tengo interés de participar por un proyecto (de Movimiento Ciudadano) que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido manera nacional. No quiero pelear nada, ellos tomen sus decisiones y tengan suerte”, declaró hace unos días el mandatario local.

Entre las personas que conforman el Grupo Jalisco están el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; 58 alcaldes, como Pablo Lemus, de Guadalajara; el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda; la presidente del Consejo Nacional del partido, Verónica Delgadillo, y 28 diputados locales y federales.

