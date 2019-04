Panamá, entre las capitales marítimas más importantes del mundo

La Consultora Internacional Menon Economics y DNV GL colocó a Panamá en el lugar 50 de las capitales marítimas más importantes del mundo, según su ultimo ranking The Leading Maritime Capitals of the World 2019.

De acuerdo al estudio, a pesar de que Panamá se colocó en último lugar de la lista, repite el logro por segundo año consecutivo, luego de que en 2017 se posicionara en el lugar número 47 del ranking.

En ese sentido, también resalta en hecho de que este es el único país de Latinoamérica en estar dentro del ranking global, compartiendo lugares con ciudades de Europa, Norte América, Asia y África.

Panamá destacó por su calidad en infraestructura portuaria, servicios legales marítimos, instituciones educativas relativas al sector, cantidad de carga manejada en puertos y la cantidad de abogados marítimos.

La evaluación se basó en la medición por dos años de los resultados que marcaban los países en cuanto a centros de envío, finanza marítima y derecho, tecnología marítima, puertos y logísticas, atractivo y competitividad.

Los primeros cinco puestos fueron para Singapur, Hamburgo, Rotterdam, Hong Kong y Londres, en ese orden.

Estos fueron evaluados en indicadores como tamaños del flete manejado, valor de la flota propia y cantidad de navieras.