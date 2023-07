Maher Ali Rusho, promesa bangladeshí de la ciencia

Maher Ali Rusho, es un prodigio bangladeshí de 15 años que ha capturado la atención del mundo de la ciencia y la tecnología con sus revolucionarias investigaciones, logros destacados y un inquebrantable compromiso que inspira a las generaciones futuras.

El joven obtuvo recientemente el título de Doctor en Ciencias, Honoris Causa, por la Quality Assurance in Pre-Tertiary and Higher Education (QAHE) y la American University of Business and Social Sciences (AUBSS), como testimonio de su contribución a la ciencia y la tecnología, especialmente en el campo de la enseñanza a distancia.

Maher Ali Rusho, además, hizo historia al convertirse en el Doctor Honoris Causa más joven en el rubro de las ciencias, de acuerdo al Libro de los Récords Mundiales de Harvard y el Libro de los Récords Mundiales de la AIE (Premio a la Excelencia Internacional) y en otras organizaciones de renombre.

Maher Ali Rusho.

Revolucionando la investigación con un terremoto:

La pasión de Rusho por la investigación se muestra en el artículo titulado “A Machine Learning Approach to Earthquake Detection”. Este trabajo no sólo fue aclamado en todo el mundo, sino también ha sido el único trabajo de investigación de Bangladesh finalista y entre los 10 mejores de prestigiosos concursos como la Olimpiada Genius y la Exposición Internacional de Estudiantes Innovadores del Mundo (IWIE). Su aportación fue ampliar los límites de la detección de terremotos.

Con triunfos en numerosos concursos y olimpiadas internacionales. Su sed de conocimiento le ha llevado a completar más de 50 cursos en prestigiosas universidades de todo el mundo.

Actualmente cursa un máster en Ciencia de Datos en la Universidad de Colorado, Boulder, lo que consolida aún más su búsqueda de la excelencia académica. Rusho disfruta viajando, conociendo nuevas culturas y sumergiéndose en las en las páginas de los libros. Su habilidad para resolver problemas y su instinto creativo le permiten pensar de forma innovadora y abordar sin miedo algunos de los problemas más preocupantes del mundo.

Desde el diseño de su propio sitio web hasta su gran sentido del humor, la influencia de Rusho se extiende mucho más allá del ámbito científico, lo que le convierte en una personalidad a seguir dentro del mundo científico.

Los contenidos suscritos como Content; son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.