Perspectiva Hipotecaria 2023

Por: Edgar Romero Enriquez

Las condiciones económicas de México en 2022 llevaron a especular sobre que ocurriría en 2023, la realidad es que a pesar de la inflación, crecimiento bajo y un escenario poco favorecedor económicamente a nivel mundial, la actividad hipotecaria ha tenido un crecimiento que, aunque modesto ha ido al alza.

La perspectiva hipotecaria para este año que inicia se pronostica alentadora en función de varios posibles escenarios, los cuales estaré mencionando.

Como es bien conocido, el crédito hipotecario es una herramienta que favorece la obtención de vivienda, para algunos es la única posibilidad de adquirir un inmueble; recordemos que INFONAVIT es y ha sido el principal oferente de crédito a la vivienda del país durante varias décadas, otorgando crédito aún más que los bancos, pero no necesariamente cuenta con las mejores condiciones financieras.

Los bancos consideran que será un año de retos, esto en función de la región y del producto hipotecario que se busque colocar. Así mismo, la tasa de morosidad se coloca en el 2.9%, la cual ha venido a la baja a lo largo del país.

El 2022 fue positivo en tema de créditos hipotecarios, donde hubo un promedio de tasas de 9.55% (30pts. s/2021), las cuales han crecido menos que la tasa de referencia.

Aun pese a la política monetaria que ha sufrido presiones durante el año pasado y que los bancos contuvieron el alza de las tasas, luego de las políticas de BANXICO para “frenar” la inflación, estas han sufrido cambios poco significativos, aportando con esto un constante flujo de adquisiciones.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

He de mencionar que las tasas en los créditos hipotecarios están más ligadas al M10 (tasa de bonos a 10 años) y no a la tasa de referencia que define BANXICO, es por esto que el mercado hipotecario se puede paliar diferente, debido a que no se vislumbra un cambio en el comportamiento del M10.

El crédito hipotecario en 2023 se estima mantenga un doble dígito, pero sin llegar a elevarse demasiado, de hecho, se especula en el medio que las condiciones a lo largo del año irán mejorando y se podrán mantener o incluso bajar las tasas, esto siempre y cuando la tasa de referencia e inflación se mantengan y que la economía global comience a “enfriarse”.

El escenario este año se vislumbra con un alza de tasa hipotecaria marginal, pues a finales del 2022 el promedio fue de 10.20% la cual podría llegar a elevarse al cierre del 1T23, por lo tanto, la tasa de interés promedio podría llegar hasta 10.50%. Así también las entidades financieras otorgantes de crédito hipotecario prevén que pudieran seguir teniendo las mismas condiciones, pero buscarían ingresos en otras fuentes como serían las comisiones con el fin de soportar incrementos a favor del consumidor.

Según lo estimado es que la inflación mundial pudiera empezar a “controlarse” a mitad del año y lo pronosticado sobre EUA, donde existen indicios que pudiera librar su recesión económica, ayudaría bastante a la economía de México y por ende, impactaría el manejo de los créditos ofertados en el país, por lo tanto, las entidades que ofrecen crédito hipotecario podrían implementar estrategias a favor de un escenario favorecedor y que estas beneficien al consumidor hipotecario final.

Si estás pensando en adquirir vivienda este año a través de un crédito hipotecario, ¡hazlo!, la perspectiva es positiva. Las tasas, aunque creciendo, son estables, siguen siendo una buena oportunidad de apalancarte y obtener patrimonio con buenas condiciones, recuerda contratar a tasa fija y asesorarte con un #especialistahipotecario el cual te ayudara a elegir el mejor producto para ti.

Contacto:

Edgar Romero Enriquez

· Integrante del Consejo Nacional de Vivienda SEDATU

· Vicepresidente Nacional Vivienda en COPARMEX

· CEO Grupo Oh México

www.linkedin.com/in/edgarroen/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México