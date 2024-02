5 razones por las que es más difícil comprar casa, pero que puedes prever

Ojalá todo fuera tan fácil como desear una casa, pedirle el 100% de lo que cuesta al banco e ir pagando ese crédito al paso de los años. La realidad es que entre el deseo de formar patrimonio y la cristalización de ese sueño hay varias etapas, procesos y costos que se deben tener en cuenta.

Lejos de desanimarte, queremos que evites hacer las cosas “al ahí se va”, ya que eso podría socavar tu capacidad de comprar una casa; veamos cinco de los motivos más comunes (e irónicamente no tan obvios) por los que se complica demasiado para cualquier persona comprar un inmueble. ¿La buena noticia? Todos estos puntos tienen remedio, la decisión está en ti:

Querer comprar sin poner primero en orden tus finanzas

Uno de los aspectos básicos en las finanzas personales es tener claros tus ingresos y tus egresos. ¿Sabes exactamente cuánto gastas en renta, alimento, transporte, diversión y otros gustos?, ¿has identificado cuáles son esos gastos hormiga que te dejan suplicando que llegue de nuevo la quincena? O, por el contrario, ¿ya dominas tu presupuesto como todo un experto y estás listo para tomar al toro por los cuernos y solicitar financiamiento para tu propia casa?

Asumir el compromiso de una hipoteca es algo grande y para hacerlo con éxito, es necesario que tengas unas finanzas personales sanas, lo cual favorece el desarrollo de otro gran hábito: el ahorro.

Especialistas sugieren que, si tienes dudas de tu capacidad de pagar un crédito hipotecario, procures ahorrar lo que hipotéticamente pagarás de mensualidad. Por ejemplo, en un crédito hipotecario ideal en pesos, tasa fija y a 15 años, estarías pagando alrededor de $11,500 si la casa o departamento valiera un millón de pesos. Pues bien: ahorra esos 11,500 cada mes por medio año y comprueba si eres capaz de vivir bien sin tocar ese capital. En esencia, estarás ensayando antes de lanzarte al ruedo.

No tener un ahorro previo para el enganche

Si creías que el banco financia el 100% del valor de un inmueble, por desgracia tenemos que decirte que no es así. Comprar una casa o un departamento funciona como comprar un auto, entre más enganche des, mejores condiciones crediticias tendrás a largo plazo, pues pagarás menos intereses por menos tiempo. En el caso de un inmueble, lo mínimo que deberías dar como enganche es el 10%, pero de preferencia, entre 20 y 30% del valor de la propiedad.

Buscar primero la casa y luego el crédito

No hay peor desencanto que haber visitado esa casa o departamento que te gustó en la colonia de tus sueños, visualizarte en la propiedad, para luego descubrir que las deudas que tienes aún por saldar te tienen en una posición desfavorable en el buró de crédito, por lo que estás descartado por los bancos como sujeto de crédito.

Solicitar financiamiento para adquirir bienes y no pagarlos a tiempo, o bien, tener demasiados compromisos crediticios no es bueno cuando quieres comprar un inmueble. Un mal score puede echar para atrás tus planes de adquirir esa casa o departamento mediante un financiamiento bancario, la alternativa sería tener el efectivo pero eso es poco probable para la mayoría de los que queremos formar patrimonio.

Buscar casas fuera de tu presupuesto

Aspirar a una casa o departamento con tres recámaras, dos estacionamientos y una excelente ubicación cuando se tiene un presupuesto limitado (o específico si queremos verlo así) es como ponerse el pie uno mismo. No tiene nada de malo soñar, lo complicado es querer comprar un inmueble cuyos pagos mensuales te ahogarían en lugar de dejarte una sonrisa en el rostro. Nuestro consejo es que compres la casa adecuada a tu etapa y estilo de vida, aquella que te demande no más del 30% de tus ingresos mensuales. Se trata de que seas feliz con la compra, no que agregues estrés a tu día a día.

No considerar otros gastos asociados

Ya establecimos que reunir un buen enganche es esencial para que las condiciones del crédito hipotecario que contrates sean las mejores a largo plazo. Pero tampoco hay que olvidar que existen otros gastos asociados a la compra de un inmueble, como los gastos de escrituración.

Comprar una casa o departamento genera impuestos, hay que pagar los honorarios de un notario y los trámites pueden costar cerca de 8% del valor de la propiedad, eso depende de dónde se ubique. Eso quiere decir que, si tu casa o departamento cuesta un millón de pesos, deberás tener $80,000 pesos alistados para cubrir esos costos. No considerarlo te puede poner en aprietos.

