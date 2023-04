Pese a déficit, CRE se cierra a permisos de almacenamiento petrolíferos

Hace 3 años se dieron los últimos permisos para almacenamiento y comercialización de petrolíferos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se prevé que esta situación se mantenga hasta el fin de esta administración.

De acuerdo con expertos, ya es muy clara la instrucción hacia la CRE de negar todos los permisos que tienen que ver con el almacenamiento y comercialización de petrolíferos, lo cual va en contra de alcanzar la soberanía energética, pues en el caso del primero, México es deficitario en almacenamiento.

Mientras que la negativa de permisos de comercialización, está ocasionando que ya no entren nuevos competidores al mercado.

En las últimos sesiones, la CRE que dirige Leopoldo Melchi ha negado varios permisos para estos fines. La semana pasada, el órgano regulador emitió nuevas determinaciones por las que no autorizó el permiso de almacenamiento de petrolíferos a una empresa que había emprendido un juicio de amparo ante la negativa de su solicitud.

“La respuesta obvia por parte de la Comisión es: están cerrados o negados los permisos para almacenamiento y comercialización de petrolíferos, aquí no hay camino si uno le quiere apostar al almacenamiento y para la comercialización, pareciera que aunque uno se vaya a la última instancia, los juicios que se está promoviendo por las negativas en los permisos en ambas materias, pues la Comisión Reguladora de Energía tiene la instrucción clara y precisa de negar los permisos por cualquier pretexto”, indicó Carlos Vallejo, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE.

Te recomendamos: Los empresarios ya no quieren invertir en el negocio de petrolíferos: ADEE

El especialista apuntó que la CRE está aplicando disposiciones que aún no han sido aprobadas para negar estos permisos, las cuales se encuentran todavía en la Comisión de Mejora Regulatoria.

“Si bien no han sido aprobadas, pues pareciera que la CRE las aplica de facto y bajo ese argumento de que la comisión tiene manga ancha para pedir cualquier documento para mejor proveer, pues se fundamenta precisamente esa petición para pedir cualquier otro requisito que no está todavía normado”.

TAMBIÉN GAS LP PADECE SEQUÍA DE PERMISOS DE LA CRE

Por su parte, Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, dijo que en materia de gas LP sigue existiendo un rezago importante en los permisos, pero lo que más les ha “sorprendido” son las tantas negativas que han tenido de la CRE para el expendio.

Resaltó que lo anterior fomenta la ilegalidad, pues las plantas empiezan a operar sin los permisos necesarios.

“Como regulado quiero estar dentro de la ley, pero la misma autoridad no lo permite, ¿qué es lo que está pasando? Cuando alguien quiere abrir un expendio, dice: ‘para qué me voy regularizar si me lo van a negar, nada más voy a hacer una inversión prácticamente a lo bruto, si puedo estar operando y esperar a ver si no me caen”, explicó Beatriz Marcelino.

Lo anterior, la clandestinidad de los expendios también incentiva el “huachigas”, es decir, el robo de gas LP, un problema que se ha acentuado dentro del Valle de México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado