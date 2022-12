CRE se pone a mano con gasolineros, pero permisos para gaseros siguen trabados

Mientras que los permisos para el sector gasolinero ya están fluyendo por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para los gaseros siguen a cuentagotas, pues existen alrededor de 2,000 autorizaciones pendientes que representan una inversión de entre 4,500 y 6,500 millones de pesos.

Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), comentó que en materia de petrolíferos sí han estado viendo permisos (a excepción de comercialización), pero en gas LP, la CRE ha estado autorizando en sus sesiones menos de la decena de permisos.

“Hay 2,000 permisos (pendientes) entre expendio, plantas de distribución, comercialización y transporte”, señaló en reunión con medios de comunicación.

Tan solo en plantas de distribución de gas LP, se estima que hay 50 esperando su permiso, las cuales significan una inversión de entre 15 y 20 millones de pesos por cada una, mientras que las de expendio son 1,150 y éstas van de 1.5 a 3 millones de pesos.

“También donde más están detenidos es en el transporte y cada unidad vale alrededor de 2 y medio millones de pesos, de esas, le cálculamos entre bajas y altas unidades unas 800”, detalló la presidenta de la ADEE.

VIENEN REVOCACIONES DE PERMISOS

Marcelino adelantó que la CRE va por la revocación de entre 100 y 150 permisos de comercialización de petrolíferos y de gas LP solo serían 20, pero de éstos últimos ven difícil la suspensión por la poca competencia que hay.

Los motivos que expuso para la revocación de permisos de comercialización son por la falta de uso y empiezan un procedimiento cuando el permisionario no ha cumplido con sus obligaciones, principalmente, por el no pago de la póliza de seguro, por no pagar la supervición anual y por no declarar, es decir, por no hacer reportes.

La revocación de permisos de comercialización se tiene que hacer pública por la CRE en el Diario Oficial de la Federación.

