Pese a polémica, esta empresa se embolsará 2,000 mdp gracias al Metrobús Reforma

El negocio de la publicidad en la línea 7 del Metrobús, que correrá por Paseo de la Reforma, podría dejar ingresos de al menos 2,000 millones de pesos en una década a la empresa JCDecaux, envuelta en diversas polémicas por su despliegue del mobiliario urbano.

La autorización del Gobierno de la Ciudad de México a la empresa de publicidad exterior generó polémica luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detuvo temporalmente las obras de dicha línea del Metrobús y posteriormente pidió la revisión de la colocación de anuncios publicitarios sobre Paseo de la Reforma al considerar que se deben evitar el daño a una vialidad emblemática de la ciudad.

Incluso se ha acusado favoritismo del gobierno capitalino hacia JCDecaux, como señaló el diputado local José Alfonso Suárez del Real, en entrevista para adn40, quien consideró que la “empresa francesa es la preferida del gobierno de la CDMX” y “se está apropiando prácticamente de todo lo que es la publicidad (en el Metrobús)”.

JCDecaux Out Of Home Mexico, donde la firma francesa de comunicación exterior JCDecaux tiene una alianza junto con América Móvil (de Carlos Slim), seleccionada por el gobierno capitalino para el diseño, concepción, instalación, administración, mantenimiento y operación publicitaria del mobiliario urbano de las 125 estaciones de la nueva Línea 7 del Metrobús; y tiene permitida la colocación de 898 anuncios.

El reportaje de adn40 destacó que la empresa obtendrá grandes ganancias al apropiarse de la mayoría de los espacios para anuncios del Metrobús Reforma, ya que ganaría 114 millones de pesos al mes bajo el concepto de renta, que en 10 años (si se mantiene sin cambios el precio de renta) conseguirá alrededor de 1,140 mdp, pero dado que la compañía duplicó el número de anuncios -que contraviene el permiso otorgado- su ganancia en ese mismo periodo sería superior a los 2,000 mdp.

De esa cantidad, el gobierno de la CDMX sólo recibirá 11 millones de pesos.

“El amparo decía que no podían tocar las banquetas, cosa que no respetaron, y que los anuncios deberían ser de cierto tipo, pero no es así, es un desastre”, señaló también a adn40 Eduardo Farah, defensor del espacio público, quien agregó que al respecto existe una denuncia ante el Agente del Ministerio Público federal por desacato.

En junio del año pasado, la revista Proceso publicó un reportaje en el que denunció que “detrás de la construcción de este sistema de transporte se oculta toda una red de intereses económicos”.

En su reportaje destaca que de acuerdo con los contratos y permisos asignados, “la idea del gobierno capitalino es explotar comercialmente Paseo de la Reforma-calzadas Misterios y de Guadalupe”, y estimaba que la comercialización, instalación y exhibición de 898 espacios de publicidad a lo largo de todo el corredor dejará ganancias por 11 millones 570,000 pesos al año durante una década.

En diciembre de 2017, a través de un comunicado, JCDecaux dijo que “el mobiliario urbano para las 125 paradas fue diseñado para proteger a los usuarios, brindarles información y servicios útiles”, y que este proyecto se suma a las 10,000 caras de mobiliario urbano que tiene en 15 ciudades del país, a 17 centros comerciales, y a las 3,300 caras de gran formato operadas bajo la marca Vendor en el país.

