Peso retrocede en espera de informe clave de empleo en EU; BMV se hunde por sector aeroportuario

El peso se depreciaba el jueves un día antes de un esperado informe de empleo en Estados Unidos, que ofrecería nuevas pistas sobre si la mayor economía del mundo es lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal (Fed) siga subiendo las tasas de interés.

El peso cotizaba en 18.0860 por dólar, con una pérdida de 0.76% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles.

“El sentimiento negativo del mercado parece no cambiará hasta que no se vea con claridad que no habría más subidas de tasas de interés, particularmente por parte de la Fed”, dijo la firma local CIBanco en una nota de análisis.

Por lo pronto, se dio a conocer en la mañana que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada.

Según analistas de Banco Base, el peso podría oscilar en un rango de 17.96 a 18.13 por dólar durante el resto de la sesión.

Peso cae; sector aeroportuario se hunde en la BMV tras anuncio de cambios en regulación tarifaria

Las acciones de los tres principales grupos aeroportuarios de México se desplomaban el jueves tras informarse en la víspera que la autoridad de aviación civil decidió modificar las bases de regulación tarifaria, lo que llevó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a suspender brevemente sus negociaciones.

Los títulos de Asur, que opera el aeropuerto de Cancún, perdían un 24.7%; los de GAP, que opera el de Los Cabos, bajaban un 29.9% y los de OMA, que tiene su principal terminal aérea en la ciudad industrial Monterrey, restaban un 32.8%.

“Es una noticia evidentemente negativa para el sector, desde nuestro punto de vista”, afirmó Marco Antonio Montañez, director de análisis y estrategia de Vector Casa de Bolsa.

“La eventual reducción en las tarifas de uso de aeropuerto (TUA), así como de los ingresos no aeronáuticos, tendrían un impacto negativo en la rentabilidad y generación de flujo libre de efectivo de los grupos aeroportuarios”, agregó.

Las compañías no ofrecieron detalles sobre los ajustes en sendos comunicados enviados el miércoles al mercado, pero dijeron que se encontraban evaluando el impacto potencial en su negocios.

El desplome del sector arrastraba consigo a la bolsa, cuyo principal índice el S&P/BMV IPC caía un 3.5%.

Con información de Reuters.

