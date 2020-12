AMLO desaparece Oficina de la Presidencia: Romo no tendrá reemplazo

El mandatario Andrés Manuel López Obrador informó de la desaparición de la Oficina de la Presidencia tras la salida de Alfonso Romo de la jefatura de ésta.

“Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar. No cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria pero ya no hace falta esa oficina”, dijo este jueves durante su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo resaltó que Romo seguirá trabajando con él y lo acompañará a algunas giras, no obstante que el ahora exfuncionario ya no quiere formar parte del gobierno.

“Va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos”, sostuvo el presidente.

López Obrador anunció ayer la salida de Romo de la Oficina de la Presidencia, aunque indicó se mantendrá como el principal enlace del gobierno federal con el sector privado.

Lee: Alfonso Romo deja la Oficina de Presidencia; seguirá como enlace de AMLO con IP

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, a la Oficina de la Presidencia se le asignaron 805 millones 24,292 pesos, sobre los cuales el presidente no especificó nada al respecto de su destino.

Entre sus funciones, la Oficina de la Presidencia de la República buscaba ser un apoyo para el mandatario “en la conducción responsable, democrática y participativa, en la transformación hacia una nación más justa, pacífica, democrática y soberana, así como a la generación de una economía cada vez más competitiva, a través de las diversas áreas de asesoría, apoyo técnico y despacho de los asuntos que encomiende el Titular del Ejecutivo Federal”, de acuerdo con el Presupuesto 2019.

Para ello contaba con unidades administrativas de asesoría, apoyo técnico y coordinación, con el propósito de incrementar la equidad y la igualdad.

“Será la garante del propósito fundamental, para lograr que todos los mexicanos gocen de los derechos establecidos en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes, además de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 134 Constitucional”, detalla el documento.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado