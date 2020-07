AMLO presume explotación racional de petróleo con nueva política

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su gobierno tiene una política energética racional para cuidar el petróleo como un recurso no renovable.

El mandatario reiteró que el objetivo de su administración es dejar de comprar gasolina en el extranjero y ser autosuficientes en 2023.

“Esto también va a significar explotar racionalmente el petróleo, no extraer y extraer petróleo para venderlo y dejar sin este recurso no renovable a las nuevas generaciones”, afirmó.

El titular del Ejecutivo insistió en sus críticas a los gobiernos anteriores por no cuidar el erario.

“Anteriormente, pues no les importaba mucho extraer el petróleo, extraer el gas, sino lo que les interesaba eran los contratos, y eran muy buenos negocios para las empresas particulares, pero muy mal negocio para nación, para la hacienda pública”, agregó.

En el mismo sentido, López Obrador dijo que se ha dado prioridad a campos someros y ya se logró revertir la caída en la producción, aunque señaló que ante la caída de los precios internacionales del petróleo, se recortó la producción por acuerdo de los países productores.

“Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y ya iniciamos la recuperación en la producción de petróleo. Y ahora hasta tenemos cerradas válvulas porque hicimos el compromiso de reducir en 100,000 barriles diarios la producción para que no se desplomara el precio del petróleo en el mercado internacional, pero ya tenemos petróleo”, aseveró.

Con respecto a la rehabilitación de la refinería ubicada en Guanajuato, el mandatario aseguró que ya se aumentó la capacidad de niveles de 70 u 80,000 barriles diarios a 140,000 barriles.

Pemex, añadió, estima que para el año próximo se llegará a refinar 170,000 barriles y se quiere llegar a 200,000.

“Ese es el propósito, no vender materia prima, no vender petróleo crudo sin procesarlo en el país, para darle valor agregado para que haya trabajo en México y para no aumentar los precios de los combustibles”, apuntó en un video que grabó y publicó posteriormente acompañado de Octavio Romero, director de Pemex, y Rocío Nahle, secretaria de Energía.

