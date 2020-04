El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actual crisis en México, derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19 es “transitoria y saldremos adelante”, por lo que el domingo presentará el Plan de Reactivación Economica.

Según el mandatario, las fortalezas del pueblo mexicano harán que el país supere la adversidad, pese a que el Bank of America pronosticó un crecimiento económico de -8% al PIB nacional

“Es una situación pasajera, una crisis transitoria de salud pública, incluido lo económico. Significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle. Son muchas más nuestras fortaleces que nuestras debilidades o flaquezas. Es mucho pueblo, mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad; el pueblo de México es mucha pieza”, dijo AMLO en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador aplaudió que las medidas de distanciamiento social y de higiene se están cumpliendo en el territorio mexicano para evitar los contagios de coronavirus.

“Quiero agradecer mucho al pueblo y ésta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política…se están cumpliendo las medidas para evitar mayores contagios. Se porta la gente al 100; se demuestra que el pueblo es consciente, no es irresponsable, indolente. Pedirles que sigamos así, que sigamos cumpliendo. Si no tenemos necesidad, que no salgamos de nuestras casas y que nos cuidemos”, señaló.

Agregó que sus adversarios “tienen odio” y quieren saber cuántos muertos van a haber, a lo que el mandatario respondió enfático.

“Nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento: esto es tener las camas, los hospitales para atender enfermos. Estamos dedicados de tiempo completo: es la prioridad del gobierno en estos momentos, para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves. Nuestros adversarios, que tienen odio, que quieren que digamos cuántos muertos van a haber.,, Esto me hace pensar y es posible decir que estamos viviendo en temporada de zopilotes. Ojalá que esa actitud cambie y que no nos importe lo que hacen en otros países. México vive un proceso de transformación único”, aseguró.