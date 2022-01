AMLO prevé que afectaciones económicas por Ómicron sean transitorias

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que el embate de la cuarta ola de contagios de la variante Ómicron de Covid-19 está afectando a diversos sectores económicos, estimó que éstas no serán permanentes por lo que no deberían registrarse despidos de personal.

El mandatario federal sostuvo que la economía mexicana está crecimiento y anticipó que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las perdidas de empleo rondarán las 40 mil plazas.

“No van a haber muchas bajas, despidos porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía. Hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero será transitorio, no perdurará”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa matutina.

El tabasqueño indicó que a diferencia del embate de la variante Delta, donde sí se registraron numerosos despidos, en esta ocasión sólo se perciben bajas de personal derivadas de las malas prácticas empresariales.

“No veo que se presente la misma situación de la variante Delta que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso, no está sucediendo. Lo que padecimos en diciembre y no fue por Covid-19 es lo que siempre hacen unas empresas es despedir a trabajadores para que no se les paguen aguinaldos y otras prestaciones.

“Ya hay una recuperación poco a poco, todavía hay una perdida de empleos pero que anda en el orden de los 40 mil empleos pero yo espero que terminemos el mes sin perdidas de empleos. Parte de la inercia de diciembre, pero ya se empieza la recuperación, pero espero que para finales de enero no haya perdida de empleos”, apuntó.

A principios de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al Tecnológico de Monterrey por haber estado a la cabeza, durante el mes de diciembre, en el despido de personal y con ello evadir responsabilidades fiscales y laborales con su plantilla.

