AMLO se salta restricción del TEPJF y promueve consulta de revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado desde su rueda de prensa diaria a participar en la consulta de revocación de mandato, que está en su fase de recopilación de firmas, y que se realizará el 27 de marzo de 2022.

Esto, pese a que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el mandatario federal no puede pronunciarse respecto al ejercicio ni sobre la continuidad de su administración.

Esta solicitud fue hecha por parte de Morena al órgano jurisdiccional, pero fue desechada al establecer que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el único facultado para promover el ejercicio, de manera imparcial, y sólo con fines informativos.

-¿Sí puedo? ¿No puedo?, preguntó López Obrador a su vocero.

-Que todos participemos en la revocación de mandado, es sí o no, sí o no, sí que continúe el presidente, no, que renuncie, y que todos participemos porque los conservadores son demócratas cuando les conviene”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño refirió que hay un grupo de conservadores que buscan desalentar la participación de la población en este ejercicio pero hay que acostumbrarse a solicitar la opinión de la población debido a que ya es un requerimiento constitucional.

“Con eso se cumple cabalmente el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que el pueblo tiene derecho a cambiar sus formas de gobierno, es esencia de la democracia, entonces todos, si consideran que hay muchísimo corrupción, como dicen los conservadores, que ahora hay más corrupción que con Salinas, que en los gobiernos anteriores hay que sacar al presidente, para que aguantar a un presidente corrupto, para afuera, a Palenque”, expresó.

