Apoyaré a quien gane encuesta de Morena para la Presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que apoyará a quien gane la encuesta de Morena para ser candidato a la Presidencia de la República en 2023.

En conferencia de prensa desde Cancún, Quintana Roo, el mandatario comentó que este apoyo sólo lo hará con su voto y no con promoción ya que no son los tiempos de antes donde desde el Ejecutivo federal se hacía campaña en favor de un partido o candidato.

“Cuando se decida quién será el candidato de nuestro movimiento voy a apoyar a quien gane la encuesta, hombre o mujer, a ese lo voy a apoyar, claro, sólo con mi voto porque no puedo utilizar los recursos públicos para beneficiar a un candidato o partido. (Apoyaré) A quien gane la encuesta”, sostuvo López Obrador.

El presidente de la República señaló que es la encuesta el mejor método que se puede emplear para elegir al abanderado de su movimiento pues es una consulta abierta a la ciudadanía.

El tabasqueño indicó que es la sociedad quien mejor conoce a los cuadros que se proponen para un cargo de elección, por lo que es vital saber mediante este método la opinión de la sociedad.

“La gente sabe quién es quién, también por eso no funciona lo de la guerra sucia, les recomendaría que no lo hagan porque no les rinde ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia no les ayuda, pero lo peor es que los mancha”, abundó.

“No se puede aspirar a un cargo si no se tiene autoridad moral, el que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, pues no es gente buena para el servicio público”, puntualizó.

“Es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto”, agregó.

El canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal, son los tres aspirantes que hasta el momento han manifestado públicamente su intención de competir por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

