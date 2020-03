Para evitar críticas de adversarios, AMLO restringirá asistencia masiva a sus eventos

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en sus siguientes eventos públicos se restringirá la asistencia del público por lo que pidió el apoyo a los ciudadanos que quieran asistir a que se encuentren en otro momento, una vez que pase la contingencia por la pandemia del coronavirus.

“Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez, entonces nada más pedirle a los amigos de Oaxaca, que en este ocasión solo me reúna con los pobladores de Guelatao, que solo sea la ceremonia y ya habrá tiempo de encontrarnos en el futuro”, dijo.

Explicó que la decisión se debe a las indicaciones del equipo de expertos y científicos en el sector salud, y para no darle motivos de crítica a sus adversarios, “esto para que no digan que el presidente no sigue las indicaciones, esto para que los adversarios no tengan nada con que estar atacándonos, que nosotros no demos motivos”.

Durante su conferencia prensa matutina, el mandatario federal aseguró que el evento de mañana miércoles por la conmemoración de la Expropiación Petrolera, se realizará, pero con poca gente; sin embargo, dijo que no podría dejar de recordar el hecho histórico.

