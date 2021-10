Cumplí con mi deber en Línea 12; imputados deberán defenderse: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que como jefe del Gobierno cumplió con su deber con la Línea 12 del Metro y que su ejecución estuvo a cargo de las mejores empresas y universidades, que supervisaron y realizaron la obra.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra”, afirmó el canciller en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Cuestionado sobre su responsabilidad personal como jefe de Gobierno en la construcción y posterior accidente del Metro, Ebrard Casaubón refirió que como titular del Ejecutivo capitalino era muy difícil que él supervisara personalmente la correcta aplicación de soldadura o instalación de tornillos, como los informes forenses han determinado como probables causas del desplome.

El funcionario explicó que para la ejecución de la Línea del Bicentenario, se creó el Proyecto Metro, un organismo con independencia financiera y técnica que se encargó de reunir a los mejores consorcios constructores.

“Se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino en consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería interinas del Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo”, abundó.

Ebrard dijo esto un día después de que la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó imputar a Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fuera exdirector del Proyecto Metro durante la administración como Jefe de Gobierno capitalino del ahora canciller.

El exdirector fue imputado por presunto homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. De igual forma, habrá denuncias contra otros 9 exfuncionarios por su supuesta responsabilidad en el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 lo cual dejó 26 muertos.

“Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador Mancera, hubo 134 causas, el gobierno de la ciudad perdió 124 y de los mencionados todos o casi todos ganaron muchísimos casos”, justificó Ebrard.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la oposición busca que el canciller Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aspirantes a la Presidencia en 2024, se confronten políticamente.

“Es parte también de lo mismo, a lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, como depende de la Jefa de Gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo”, expresó.

