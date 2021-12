Despropósito, comparar conflicto del CIDE con el 68: AMLO

En su primera referencia pública al conflicto estudiantil que se vive en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es exagerado y un despropósito que intelectuales comparen este problema con el ocurrido en 1968.

Y es que durante el fin de semana, el investigador emérito del CIDE, Ugo Pipitone, deseó que el gobierno actúe con sabiduría y no provoque un incendio que derive en un nuevo episodio de represión.

“Ahora, con el conflicto que hay en el CIDE lo están comparando con el 68. Es un despropósito. Pero además que lo estén planteando académicos como Sergio Aguayo y los que escriben en el Reforma. Es una deshonestidad intelectual.

El mandatario federal pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que para evitar comparaciones con el movimiento estudiantil de 1968, cuando se manifiesta la comunidad del CIDE no haya presencia de policías.

“Como eran parte del régimen de corrupción y de privilegios ahora están molestos con nosotros. Con todo respeto al finado Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto a Díaz Ordaz, no. No se miden. Y le sugiero a Claudia Sheinbaum que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía”, sostuvo.

Desde hace unas semanas, el conflicto al interior del CIDE se ha agudizado por la designación de José Romero Tellaeche como director del centro y quien, de acuerdo con estudiantes y maestros, ha cometido abusos como la destitución de académicos de la planta organizacional.

Las instalaciones del CIDE en la Ciudad de México y Aguascalientes permanecen tomadas en espera de diálogo con María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Que se manifiesten y que ejerzan su libertades, y que el Conacyt mantenga el diálogo. Que la discusión se centre en los académicos y no se use de pretexto para ir contra el gobierno”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

