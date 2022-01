Diputada deja al PVEM; busca candidatura del PRD a gobernadora en Quintana Roo

La diputada Laura Fernández Piña dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde militó poco más de seis años, y se adhirió a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

Además, Fernández Piña buscará ser candidatura a la gubernatura por Quintana Roo por el sol azteca.

En comunicado, la política destacó que confía en que dicho estado se concrete una alianza con el PRD, PAN, PRI, Fuerza por México y otros institutos políticos que estén interesados.

“Es cierto que las coaliciones las construyen los partidos políticos, pero mantengo mi optimismo de que se pueda concretar un acuerdo de este tipo”, enfatizó.

Dijo que se encuentra en el mejor momento de su carrera política pero que en el PVEM ya no había espacios para tener mayor desenvolvimiento y crecimiento.

“Soy una mujer de constante evolución y crecimiento. No me gusta estancarme y por ello prefiero esta desvinculación para continuar con mi crecimiento profesional y político. A los dirigentes del partido Verde les agradezco las oportunidades que me dieron para ser su candidata. Siempre busqué retribuirles con buenos resultados, tanto electorales como en las funciones de gobierno”, dijo.

Fernández Piña recordó que en las elecciones de junio pasado no solo ganó su propia elección como diputada federal, sino que ayudó a que el PVEM refrende por tercera ocasión el municipio de Puerto Morelos, por lo que, dijo, “no me deben, ni les debo”.

Agregó que con dicho partido encabezado por Karen Castrejón participó en cuatro elecciones, de las cuales en tres como candidata “y les entregué siempre buenas cuentas, les di triunfos contundentes con aumentos constantes en sus niveles de votación”.

