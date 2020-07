Es conmigo, no con mi familia: AMLO, sobre ataques a su esposa e hijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que “se metan conmigo, no con mi familia“, luego de lo que ha considerado como ataques reiterados a su esposa e hijo.

Hace unos días, Beatriz Gutiérrez Müller fue criticada en redes sociales, luego de responder un tuit, acerca de una reunión con los padres de niños que padecen cáncer.

López Obrador, ante tales hechos, manifestó que “mi esposa no va a ser candidata a nada; ella no es primera dama. Es una mujer libre, con criterio, independiente. Lo que dice es lo que piensa y no censuro su libertad”.

“Es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso, además no estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que se humillara al pueblo, que se ofendiera al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo”, afirmó el mandatario.

Añadió que hay “coraje” en contra de su persona, por el proceso de transformación que vive el país, “por eso se meten con mi familia”.