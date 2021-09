FGR no ha recuperado un peso de Odebrecht; me quieren cargar el muertito: Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya insistió en acusar al mandatario federal Andrés Manuel López Obrador de quererlo culpar, sin pruebas, de recibir 6.8 millones de pesos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética.

En un segundo video, de cuatro que publicará, el panista señaló que existen diferencias en los resultados de las investigaciones que han realizado las autoridades de Estados Unidos y las de México en el caso Odebrecht.

“De lado de la Fiscalía General de la República (FGR), de López Obrador, no se ha recuperado un solo peso y no hay ni un solo proceso concluido. Ah, pero a mí me quiere cargar el muertito y meterme 30 años a la cárcel”, acusó.

Mientras, agregó, las autoridades de Estados Unidos ya encontraron a las personas que estuvieron relacionadas con el caso de corrupción de la constructora brasileña y recuperaron 70 millones de pesos.

“La Fiscalía no tiene interés en recuperar el dinero ni castigar a los culpables, lo que López Obrador quiere en realidad es hacer una carambola de tres bandas: primero, AMLO quiere reforzar su discursos de la reforma energética; segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, y tercero, quiere usar este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos, como yo”, enfatizó.

Anaya señaló que la “gran prueba” que hay en su contra está en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, donde se indica que votó a favor de la reforma energética.

“Ahora resulta que votar a favor en algo en lo que crees es prueba de que recibiste dinero. Eso dicen Lozoya y la Fiscalía de López Obrador”, reprochó el aspirante a la Presidencia en 2024.

