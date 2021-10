INE: se requieren 2.85 millones de firmas para consulta de revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este domingo que serían requeridas 2.85 millones de firmas para avanzar con el referéndum de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo dijo que para que la consulta proceda, el 3% de los 94,845,915 votantes registrados, de al menos 17 entidades del país, necesitarían mostrar su apoyo entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre a través de su aplicación móvil o bien, de forma física acompañada de un formato de régimen de excepción.

López Obrador, quien asumió el cargo en 2018, ha reiterado constantemente que se someterá a una consulta de revocación de mandato a mitad de su mandato para decidir si continúa en el cargo o no.

Incluso, el propio mandatario dijo el pasado viernes que acataría el resultado de la consulta aun si no participa el 40% de la lista nominal de electores que indica la Ley de Revocación de Mandato para considerar vinculatoria la votación.

“Si participa el 39% ya no es legal, por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%, pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice ‘cambio’ y el 49% dice ‘se queda’, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, política”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Los partidos de oposición, sin embargo, están en contra de la consulta, que ven como una forma de polarizar a los votantes y animar a los partidarios del presidente, que ha gozado de un apoyo constante de alrededor del 60%.

El INE también dijo que estaba reclutando personas interesadas en recolectar firmas para la consulta de revocación de mandato.

