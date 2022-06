Entrevista | Aguascalientes será una potencia internacional: Tere Jiménez

Tere Jiménez será la primera gobernadora que tendrá Aguascalientes, un estado que demostró el pasado 5 de junio ser panista con 53.7% de los votos. Esta entidad fue una de las dos que ganó la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD.

La panista, quien en 2010 fue presidenta municipal de Aguascalientes, donde bajo la incidencia delictiva, señaló que su principal meta es convertir la entidad en una potencia internacional, que logrará, dijo, a partir de inversión privada.

“Aguascalientes se va a convertir en una potencia internacional no solo en el país, y vamos a demostrar cómo se implementan las políticas públicas para ser los primeros en seguridad, salud, educación, en el trato a nuestros adultos mayores y en que los jóvenes estén preparados”, señala en entrevista a Forbes México.

Desde la Ciudad de México, donde la panista acudió a una reunión con el presidente de su partido, Marko Cortés, asegura que el PAN “está fuerte” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, y considera que la alianza Va por México debe continuar.

Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes. Foto: © Fernando Luna Arce.

Ya tiene su constancia de mayoría, ¿qué sigue ahora?

Empezar la planeación. El domingo nos entregaron la constancia de mayoría con 20 puntos de diferencia (con respecto a la candidata de Morena), que fueron casi más de 100 mil votos. Fui la gobernadora electa más votada de la historia, la primera mujer (como gobernadora en Aguascalientes).

Tengo una gran responsabilidad siendo mujer, responsabilidad de no quedarles mal a las mujeres, en el tema que si llega la primera mujer a gobernar, pues yo quiero que con mi ejemplo lleguen mañana mujeres directoras, directivas en las instituciones.

Aguascalientes es un estado en desarrollo, es un estado que por su gente se va a transformar de primer mundo, un estado donde los jóvenes están compitiendo en el tema de la robótica, la ciencia y la tecnología a nivel internacional y ganan los primeros lugares.

Aguascalientes se va a convertir en una potencia internacional no solo en el país, y vamos a demostrar cómo se implementar las políticas públicas para ser los primeros en seguridad, salud, educación, en el trato a nuestros adultos mayores y en que los jóvenes estén preparados.

¿Cómo llegar a que el estado sea una potencia?

Inversión extranjera y inversión de los propios de Aguascalientes. proteger los productos hechos en Aguascalientes. Se hacen muchas cosas en Aguascalientes, pero yo les tengo que ayudar hacer esas alianzas estratégicas con otras partes del mundo.

Muchas gente por el tema de seguridad está invirtiendo en el estado: los aguacateros de Michoacán que los están despojando de sus tierras, están llegando al estado; los de Zacatecas también estaban invirtiendo mucho en el tema de agroindustria, están llegando a Aguascalientes.

Aguascalientes se está convirtiendo en un estado de desarrollo, de prosperidad. Yo tengo que ayudarle a ellos a buscar los comercios internacionales. (Para que) la calidad que les piden en cada país, sea la adecuada, con la técnica adecuada.

¿Cuáles son sus retos en inversión y producción?

El reto es que Aguascalientes sea el primer lugar en todos los sectores. Si tenemos la industria automotriz que la manufactura es casi el 30% de la economía del estado, pero después de la pandemia, pues tenemos que voltear a ver otros sectores; ese es el principal reto.

Nuestro reto en el tema de la producción es que haya gente que haga las cosas de calidad para que ganemos los premios, las licitaciones en otras partes del mundo

Un sondeo de Amcham señala que empresarios invierten de 2 a 7% de su presupuesto anual en temas de seguridad, ¿qué hará en ese aspecto?

Primero que nada es blindar Aguascalientes y yo ya goberné más de 70% del estado y ya lo hice; también prevención de delito.

Todo comienza desde la prevención del delito, con educación: si un niño estudia, hace deporte y cultura, muy difícil ese niño el día de mañana va a buscar otras cosas. Tenemos que ponerlos en el redil para hacer posible que ese niño sea una persona del sector productivo, una persona de bien. Desde ahí comienza el tema de la seguridad.

Posteriormente, tenemos que invertir mucho en tecnología. Desgraciadamente, el gobierno federal quito los programas de Fortaseg, que iban encaminados a fortalecer la policía municipal, como armamento, nivelación salarial, chalecos y tecnología en las armas.

En todos estos temas, ¿se acercará al gobierno federal?

Sí, tendremos que tocar puertas, hacer lo mejor posible para tener una relación de respeto con el gobierno federal. Las dos veces queme tocó que fue el presidente a Aguascalientes, a la capital, lo recibí. Siempre tuvo un tema de respeto con mi persona.

Claro que la crítica tiene que ir acompañado de una propuesta. Tenemos que ver la manera de cómo ajustar el sistema de salud, porque necesita haber medicinas en los hospitales, se necesita un sistema de salud más barato.

¿En qué consiste esta propuesta de salud que hará al gobierno federal?

Tenemos que hacer una propuesta: primero terminar el hospital de Pabellón, tenemos que hacerlo y son recursos federales los que se necesita. ; tenemos que rehabilitar cada Centro de Salud (…); tenemos que llevar unidades médicas a diferentes comunidades.

Tenemos que hacer esta propuesta al gobierno federal para hacer un sistema de salud adecuado en cada hospital, en cada comunidad, en cada lugar para que se respete este derecho tan importante que tiene el ciudadano que es el sistema de salud.

Como panista, ¿qué lectura le da a los votos que sacó el PAN en las elecciones del 5 de junio?

Creo que el PAN está fortalecido , yo lo viví, por lo menos lo yo observó es que está fortalecido. Es mucha fortaleza que se haya ganado con esta alianza la mitad de la capital de la Ciudad de México. Así como está el sistema , como lo organizan, porque con los impuestos de la gente le están diciendo a la gente no estudies no trabajes, yo te voy a dar’.

Pese a los resultados, ¿la alianza Va por México deberá seguir?

Sí se tiene que hacer una alianza. La verdad es que la gente sí es muy panista en Aguascalientes, la gente sí tiene una cultura del esfuerzo, hasta en las zonas populares no me dicen ‘dame una despensa’, (pero) sí me dicen ‘dame una máquina de coser para hacer cubrebocas y sacar a mis chiquillos’. Por eso es el resultado en Aguascalientes.

Creo que en el 2024, para mi todo es posible, creo que tenemos buenos operadores en el PAN, creo que el PAN con la alianza , tampoco Morena se puede confiar que tiene todo en la bolsa. La gran alianza que podemos hacer, es donde vamos a competir y vamos a lograr que se gane este país. Creo que vamos en buen rumbo.

Han habido analistas que dicen que la alianza tendrían que replantear su estrategia, pues de las 15 candidaturas a la gubernatura que han ido juntos, solo han ganando dos ¿Tendría que haber una reestructura o seguir igual?

Se ganaron dos, pero algunas que se perdieron fue por poquito. La gente se está desilusionando muchísimo con lo que está pasando en este gobierno. Creo que viene una competencia muy fuerte, donde sí sacamos un buen candidato, puede ganar esta gran alianza, y el PAN está listo.

