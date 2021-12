Mi mamá está presa por ser mujer y llamarse Rosario Robles: Mariana Moguel

Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, está presa por ser mujer, ya que no le han encontrado cuentas bancarias en paraísos fiscales ni centenas de automóviles de lujo.

“Su único delito es llamarse María del Rosario Robles y ser mujer”, señaló Mariana Moguel Robles, hija de la exfuncionaria.

“A ella no se le ha encontrado más de 120 carros, no está en el Pandora Papers y no tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales, a ella no se le ha acusado de desviación de recursos”, comentó al salir de una audiencia que duró más de tres horas.

Un juez de control mantuvo en prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, ya que persiste el riesgo de fuga por contar con recursos económicos para hacer viajes como el realizado a Costa Rica antes de estar presa en el Centro Femenil De Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Lee: Rosario Robles seguirá en la cárcel de Santa Martha Acatitla

“Las determinaciones del Juez de Amparo no precisan que deba anularse la prisión preventiva o que deba realizarse alguna diligencia en particular”, dijo Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, a iniciar la audiencia sostenida con la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, su defensa y los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez dijo que los argumentos presentados por los abogados de Rosario Robles sobre los padecimientos y estado de salud no resultan suficientes para estimar que debe abandonar la prisión de Santa Martha Acatitla.

A Robles Berlanga se le acusa por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5,000 millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, caso conocido como la Estafa Maestra

La hija de Rosario Robles dijo que hay una venganza política en contra de la ex funcionaria del gobierno Enrique Peña Nieto, por lo que ya no está para tantas audiencias.

“Otra vez confirmamos la venganza de un Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, con está trayectoria”, apuntó la política del PRI.

“Desde el principio de la audiencia, el juez ha tratado a mi mamá como culpable

Yo no podré tener un año nuevo a lado de mi madre ni podré compartir el pan ni la sal”, declaró la hija de la ex secretaria de Desarrollo Social.

Mariana Moguel recordó que ‘no los van a doblar a mi ni a mi familia ni a Rosario Robles’.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México