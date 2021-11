Ratificación de Pablo Gómez en la UIF pasa al Pleno: ‘Quepo en la ley para ser el titular’

Al ser ratificado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez se defendió de las críticas que ha recibido sobre no contar con la capacidad técnica para estar al frente del organismo y señaló que cumple con el perfil que marca la ley, que es ser licenciado en Economía

“Pero en el perfil quepo, quepo en la ley, si en el PAN no quepo, nunca he cabido ahí, eso lo sé de sobra”, declaró ante las críticas de los panistas sobre que no cuenta con la experiencia para estar al frente del organismo que dejo Santiago Nieto.

Al comparecer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, Gómez respondió que la lucha contra la corrupción, principal función de la UIF, no es un asunto técnico, sino político, en respuesta a lo dicho por la panista Patricia Terrazas quien aseguró que para estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera se necesita técnica, preparación, academia, especialidad, certificaciones y mucha experiencia.

“Esto no es un asunto técnico, es un asunto político. La lucha contra la corrupción no puede ser técnica. No agarramos a nadie, si no la hay voluntad y la decisión de un gobierno de luchar contra las estructuras de la corrupción”, dijo.

Lee: Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras ‘escandalosa boda’; entra Pablo Gómez

Además, Pablo Gómez mencionó que toda actividad técnica sin objetivo no sirve ni para arreglar una plancha y que la UIF debe ser políticamente neutral, pero sólo desde el punto de vista de no ser utilizada por consigna política contra nadie ni contra un partido, empresa o institución.

“Se ha dicho que esta es una tarea que requiere cierto un nivel técnico, y en efecto, sí requiere de una capacidad técnica. Toda actividad –hasta dar discursos en una plaza pública- requiere una cierta técnica, pero el objetivo de la UIF y del gobierno en esta materia, no es una acción técnica, porque como toda técnica que no tenga un objetivo preciso, no sirve ni para arreglar una plancha”, mencionó.

El político enfatizó que las funciones esenciales de la UIF son proteger, preservar el sistema financiero nacional y la economía del país, además que este organismo no es una agencia de Ministerio Público ni de investigación judicial ni una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades.

El dictamen fue aprobado con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y pasó al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea discutido y votado para, en su caso, ratificar a Pablo Gómez como titular de la UIF.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado