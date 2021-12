Senadores plantean que autoridades entren a casas a ver cumplimiento de ley de marihuana

Permitir el consumo de marihuana hasta los 23 años, que autoridades puedan entrar a las casas de los mexicanos para asegurarse que —de tener permiso— solo cuenten con seis plantas de esta hierba, así como establecer que el consumo de esta droga en lugares públicos sea a más de un kilómetro de las escuelas, son algunos de los planteamientos de los senadores que ha atorado la conformación de la iniciativa sobre el consumo del cannabis

En entrevista con Forbes México, Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano (MC), explicó que esta iniciativa sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual se construye en un grupo de trabajo del Senado, tuvo como base las propuestas que se formularon desde marzo, pero que fueron retiradas por los diputados.

Comentó que hay puntos que aún no se han consensado, por lo que, dijo, espera que queden resueltos en esta semana; entre ellos esta la edad permitida para consumir marihuana de forma legal.

Explicó que legisladores del PAN y de Morena proponen que sea a los 23 años y no a los 18 por las afectaciones que puede provocar la droga en el organismo del ser humano.

“Hay una discusión sobre la edad para consumir un sicoactivo, están planteando que sea a los 23 años, nosotros planteando que quede a los 18 (años), porque no hay ninguna evidencia que le pase nada al cerebro a los 23 y no a los 18. A los 18 es la mayoría de la edad y la mayoría de edad protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, comentó.

Lee: Esta empresa quiere llevar la industria del cannabis medicinal a la bolsa

Otro planteamiento que aún no se concreta es la posibilidad de que las autoridades puedan entrar a los hogares para verificar que se cumpla la ley que establece que, para autoconsumo, cada persona con permiso podrá tener hasta seis plantas de marihuana.

“Y todo de cómo entra el Estado en la vivienda para ver que no tengas 20 plantas en lugar de seis. Nosotros (Movimiento Ciudadano) planteamos que eso no. Así como no entran a ver cuánto alcohol tienes, si realmente estamos despenalizando, hay que quitar esa visión punitiva, pues es una cuestión de intromisión fuerte”, dijo la senadora.

Añadió que estos puntos quedaron en una mesa de asesores, por lo que el viernes se tendrá la propuesta final a entregar a los presidentes de las comisiones de Justicia y de Salud del Senado.

“Si no hay acuerdo a más tardar el martes (7 de diciembre), veremos qué dice la mayoría de los grupos. Si la mayoría dice 23 años, pues se queda 23 años. Nosotros (MC) iremos a una reserva para que sea 18 años”, mencionó Mercado.

Otro punto, mencionó, que aun no se acuerda es la distancia que debe haber entre una escuela y una persona que consuma marihuana en la vía pública. En el último borrador que se tiene se estableció que sea a 500 metros, pero el PAN propone que sea a kilómetro y medio.

La senadora detalló que se planea que el martes 17 de diciembre se discuta el dictamen en las comisiones unidas de Justicia y Salud de la Cámara lata para que llegue el 14 o 15 de este mes al Pleno.

Suscríbete a Forbes México