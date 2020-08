Vacuna contra Covid-19 será gratuita y de acceso universal: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, garantizó que el acceso a la vacuna “será universal y gratuito”.

“¿A quién se le va a poner? en este momento no está definido, la disposición del gobierno es que se pondrá tanto como sea necesario de de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos. Será universal y gratuita porque es la disposición del Gobierno de México”, adelantó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la “gente pobre” tendrá acceso a la vacuna contra la Covid-19, por lo que no debe existir zozobra en ese sector de la población en México.

“Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final. Como siempre lo he dicho, por el bien de todos, primero lo pobres”, advirtió.

Hoy, como parte de un acuerdo tripartita entre el gobierno de México, AstraZeneca y Fundación Slim, la directora general de la famacéutica, Sylvia Varela, dijo que los ensayos en la fase III de la vacuna acabarían entre finales de noviembre o diciembre, para luego poder ser autorizada en México.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

AstraZeneca firmó un acuerdo con la fundación del multimillonario mexicano Carlos Slim para la producción de la vacuna que prevé entregar a partir de la primera mitad del 2021, en función de los resultados de los estudios Fase III y de las aprobaciones regulatorias.