Ya viene el Frena II encabezado por Claudio X. González: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que viene un movimiento similar al Frente Nacional AntiAMLO, encabezado por el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex.

“No, no es la Boa, es la BOA, no, se llama el Sí, se llama Por el Sí o Sí México, porque dicen que nosotros somos no, no, no, o sea, aquí es el finadito Héctor Suárez ‘no hay, no hay’, es que vienen por los billullos y aquí es no hay, no hay, no hay'”, ironizó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Entonces, dicen que aquí es el no, no, no y ellos están por el sí, sí, sí, pero que, a diferencia del Frenaaa, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento. No sé si lo hicieron oficial”, indicó.

López Obrador explicó que ayer le llegó un documento con la propuesta de esta presunta agrupación que se opondrá a su gobierno.

“Me lo mandaron ayer, parece que ya está en las redes, sí, y que creo que están convocando para una manifestación”, dijo.

Según el texto del ‘Frena II’ ‘el gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento’”