Por qué el taxista te niega el servicio y dice ‘No voy para allá’

‘Híjole, no voy para allá’ es una de las frases que más molestan a usuarios de taxis, quienes en muchas ocasiones han optado por utilizar las aplicaciones de movilidad como Uber, Cabify, Didi y Beat, o incluso cambiar de medio de transporte.

El lunes la marcha de taxistas en la Ciudad de México que provocó bloqueos, caos vial y múltiples retrasos afectó a cientos de ciudadanos, quienes incluso en redes sociales llamaron a no usar estos vehículos durante una semana con hashtags como #NoTomesTaxi y #UnaSemanaSinTaxis.

Además, los usuarios de redes aprovecharon para exhibir las fallas que tiene para ellos el servicio de taxis y las ventajas de los servicios por aplicación móvil.

“No van para allá” y “no tienen cambio” son dos de las más comunes, según se observó en distintos comentarios en redes sociales.

Pero ¿por qué los taxistas ‘no van para allá’? Esto es lo que nos explicaron:

“Hay zonas como Santa Fe o Interlomas que ya no recoges pasaje de regreso, entonces te dicen ‘es que no voy para allá’, o si te dicen ‘sí voy para allá’ pero si te va a marcar 100 pesos a Santa Fe, te dicen ‘te cobro 200’ y tú por la urgencia a la mejor dices sí, pero ya te están cobrando su regreso”, consideró Don Mario, uno de los taxistas consultados por Forbes.

Otra explicación que dan para no llevarte es la inseguridad de algunas zonas que entre los mismos taxistas señalan como peligrosas. Anécdotas de asaltos y malas experiencias de compañeros son las principales razones por las que ellos dejan de cargar pasaje hacia las que consideran colonias ‘peligrosas’ o ‘populares’.

“No podemos ir a esa colonia porque nos pasó esto, y así es en un sinfín de colonias que la verdad hasta parece que los taxistas no pueden entrar ahí”, comentó Martín Ríos, quien lleva más de 15 años como taxista.

“Nosotros tampoco vamos a estar exponiéndonos a lugares donde la inseguridad crece día a día, nosotros nos protegemos también porque tanto en el día como en la noche hemos sufrido asaltos”, advirtió Jorge Barajas, quien es representante del Movimiento Nacional Taxista.

¿Por qué los taxistas casi nunca traen cambio?

Otro de los problemas por los que los usuarios tienden a preferir al servicio vía apps frente al taxi es el pago en efectivo y especialmente, la falta de cambio.

“El cambio es responsabilidad de cada chofer, para regresar el cambio íntegro (al pasajero), ya que son taxímetros regulados”, comentó Guillermo Ramírez, conductor entrevistado sobre Paseo de la Reforma.

Todos los conductores consultados coincidieron en que lo conveniente es iniciar la jornada con por lo menos 100 pesos en cambio. Sin embargo, esto no siempre es así.

“Muchos compañeros salen normalmente nada más con la bendición de dios y dicen ‘híjole’ si se les poncha una llanta. Por lo menos que traigas un cambio de 100 pesos, que sea tu caja todos los días”, lamentó Mario.

El conductor además fue muy crítico contra su propio gremio y lanzó una propuesta para dejar de competir con las plataformas digitales de transporte.

“No podemos competir contra Uber si no traemos las unidades al 100. Tú quieres prestar el mismo servicio que dice Uber o quieres que saquemos a Uber pero no me ofreces lo que Uber me da, lo que me da Cabify, lo que me da Didi, ofréceme eso y entonces ya podemos ver si podemos sacar esa aplicación.

“Ayer muchas unidades se presentaron con golpes. Para nosotros poder exigir algo tenemos que prestar un mejor servicio, si no lo hacemos, no podemos sacar lo bueno con lo malo, tenemos que generar confianza en el pasaje, tenemos que generar que la gente confíe en nosotros, por más que queramos y cerremos calles y todo, si no prestamos un mejor servicio que Didi, que Uber, no lo vamos a lograr”, concluyó Don Mario, quien por cierto, no traía el tarjetón a la vista.

