¿Por qué los mexicanos deben invertir en el Reino Unido?

Por: Jasmin Singh*

Estados Unidos siempre ha sido el punto de enfoque principal para los mexicanos cuando piensan en inversiones que pueden tener como resultado una segunda ciudadanía. El Reino Unido también ofrece programas de inmigración para atraer inversionistas y empresarios mexicanos a cambio de un permiso de residencia y la ciudadanía. En proyecciones recientes, la economía mexicana tendrá una reducción de un 6.6% en el 2020. Además del impacto que el Covid-19 está causando, México tiene una alta posibilidad de enfrentar una crisis económica que presionará a los empresarios e inversionistas mexicanos a buscar oportunidades fuera del país.

El Covid-19 ha creado grandes oportunidades de inversión en el mercado del Reino Unido. El índice Financial Times Stock Exchange 100 ‘FTSE 100’ ha sido una base histórica en la inversión de capital más segura del Reino Unido. A partir de abril del año en curso, el índice sufrió una caída del 23%. Esto ha creado amplias oportunidades para el desarrollo de estrategias para la generación de riqueza (“comprar barato, vender caro”). Entre las fluctuaciones del mercado, la inversión en empresas británicas FTSE 100 puede generar recompensas a largo plazo una vez que los mercados se normalicen.

Se exhorta a que los inversionistas implementen estrategias proactivas en el mercado de divisas. Hay mecanismos como la Orden de límite, la Orden de Stop Loss y los Contratos Por Anticipado, son herramientas cruciales para los inversionistas mexicanos que trabajan con tasa de rendimiento esperada y presupuestos del mercado actual. Los inversionistas mexicanos cuyos fondos han sido destinados a bienes pueden obtener una línea de crédito en órdenes de compra y venta de divisas como una prestación. Los contratos por plazo anticipado permiten a los inversionistas mexicanos asegurar la suma total elegida de acuerdo con la tasa de interés pagando el 10% por adelantado y el saldo a pagar en plazos.

Invertir £2,000,000 en el mercado bursátil del Reino Unido, te convierte en candidato para la Visa de Inmigrante Inversionista de nivel 1. Esta se otorga por cinco años una vez que se compruebe los ingresos y la inversión de £2,000,000 en la bolsa de acciones y valores del país.

El Reino Unido ofrece otros programas de inmigración para los inversionistas y empresarios mexicanos a cambio de su residencia en el país. Estos programas son conocidos como Visa de Representante Único, Visa de Innovador y Visa de Startup.

La Visa de Representante Único permite que un empleado, fundador, miembro de familia empleado de una compañía mexicana con menos del 50% de las acciones, establezca una sucursal en el Reino Unido. Después de 5 años, esto puede contribuir al permiso de residencia y la Ciudadanía británica posterior a 1 año adicional.

La Visa de Startup y la Visa de Innovador son para emprendedores mexicanos que están buscando establecer un negocio en el Reino Unido. Para la Visa de Startup no se requiere capital. Sin embargo, el solicitante deberá aplicar para ser recomendado por una de las varias compañías cuyo trabajo es avalar empresas. Las visas de Startup se otorgan por un período de 2 años que puede ser extendido. No obstante, esta visa no conlleva a un permiso de residencia y tampoco a la ciudadanía británica. Para la Visa de Innovador, se requiere capital de £50,000 y ser acreditado. Esta visa se tramita por un período de 3 años y contribuye a tramitar el permiso de residencia y la ciudadanía británica.

Una de las ventajas principales del Reino Unido es su baja tasa de impuesto corporativo en comparación con el resto de los países del G7 tales como Estados Unidos y Alemania. Esto hace que el Reino Unido sea un país más atractivo.

Es de gran conveniencia considerar las oportunidades de inversión que este país brinda ya que proporciona buenas oportunidades de vida y empleo ante la recesión económica a la que se enfrentará México.

Contacto:

Jasmin Singh, Directora del Despacho Jurídico Jasmin Singh Law con sede en Nueva York.

https://www.jasminsinghlaw.com/

https://www.linkedin.com/in/jasmin-singh-8a517216/

Facebook: jasminsinghlaw

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.