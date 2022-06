Porfirio Muñoz Ledo acusa ‘contubernio’ entre AMLO y el narcotráfico

Porfirio Muñoz Ledo comparó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Maximato y señaló que es una paradoja que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concluya como un movimiento de degeneración nacional.

“El presidente va a terminar su periodo de gobierno, la pista ya se le esta acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, a esto se suman a los del narcotráfico. Entonces, no hay nada que se le pueda oponer. A esto le llamamos en México el Maximato”, dijo Muñoz Ledo, uno de los decanos de la política mexicana.

Al participar en la reelección de Alejandro Moreno al frente de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el aún militante de Morena señaló que el “contubernio con el narco” del presidente López Obrador no es heredable, pues dijo que este tipo de organizaciones se “entiende” con quien llega.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente; (…) México debe reflexionar en un nuevo pacto social o pacto de poder, porque de otra manera no veo salida a los problemas. En 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país”, mencionó al recordar cómo el presidente saludó a la madre del Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Muñoz Ledo comentó que hay una intervención “despiadada” del narcotráfico en las elecciones en México.

“¿Cómo podemos avanzar ahora? México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria (…), pero ha explotado una bomba en el jardín. Es aquí, ha aparecido, con un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar, (…) ha aparecido un nuevo rey de la selva que es el narco”, dijo el político.

El fundador del PRD dijo que en México se ha legislado para reducir los recursos privados en las campañas electorales a fin de que haya mayor equidad, pero estas leyes se centran en la supervisión de los recursos de contribuyentes y empresas a partidos políticos, “pero nunca había ocurrido una masa monumental de dinero que fuera anónima; es una transformación sustancial”.

En el encuentro, también criticó la reforma política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone reducir 30% el financiamiento a los partidos políticos.

“Ahora el presidente de la República no quiere que se den subsidios a los partidos, porque eso se hizo para igualar a los débiles con los fuertes. Como ahora ellos son los fuertes, no quieren igualar a los débiles. Está haciendo exactamente lo que el autoritarismo (indica)”, declaró Muñoz Ledo.

Alejandro Moreno le manda mensaje a AMLO

Tras los audios que ha dado a conocer la gobernadora morenista Layda Sansores, y por los cuales acusa a Alejandro Moreno de lavar dinero, el líder priista le envió un mensaje al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Le queremos decir al gobierno que nos van asustar ni nos van a intimidar y menos nos van a callar, los mexicanos vamos a levantar la voz y vamos a decir lo que esta ocurriendo en el país”, señaló el dirigente priista ante representantes de 69 partidos políticos de América Latina.

Al finalizar su mensaje, le dijo a los partidos latinoamericanos que “tienen que poner los ojos en México. Hay que defender los derechos y libertades. Hay que fortalecer el voto libre, transparente”.

En los audios que ha exhibido la gobernadora de Campeche se escucha a una persona, presuntamente Alejandro Moreno, que busca justifica 12 millones de pesos que recibió, sin explicar cómo los obtuvo; mientras, en otra grabación, el priista aceptó que el PRI recibido dinero privado extraordinario para las campañas a diputados.

