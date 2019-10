Porqué pagar con CoDi no te cuesta absolutamente nada

Por Fernando González Ambía*

Finalmente llegó CoDi, la plataforma de cobros digitales del Banco de México (Banxico). A partir de octubre ya está en funcionamiento y entre todas esas dudas que genera un servicio nuevo una de las más importantes será: ¿cuánto me costará eso? La respuesta es: NADA. No hay truco y para comprender por qué es así te ayudará conocer las condiciones.

¿Quién puede pagar con CoDi?

CoDi es una plataforma de pago del Banxico. No necesitas afiliarte a ninguna institución nueva, si ya tienes una cuenta bancaria cumples con el requisito más importante para usarlo. CoDi funcionará bajo la estructura de SPEI, por lo tanto, si tu banco te permite usar este servicio también funcionará CoDi.

Por el momento la app con la que realizas tus pagos a través de CoDi funciona únicamente con Android. Para comenzar a pagar mediante esta plataforma debes instalar la app. Una vez que te registres ya tienes todo listo para realizar tus pagos digitales.

¿Cómo funciona CoDi?

Realizar un pago con CoDi incluye a dos participantes: un comercio que quiere cobrar y un cliente que quiere pagar. La institución financiera con la que manejas una cuenta bancaria realiza la operación. Esta última no genera ningún costo extra ya que es un servicio que ofrece el Banxico.

La cuenta con la que realizas tus operaciones debe pertenecer a una institución registrada ante en Banxico. Esta puede ser de ahorro, cheques, depósito, nómina o cualquier otra de captación de fondos. La operación se realizará si tienes la cantidad a pagar en ese momento. No es indispensable que haya una tarjeta asociada a esa cuenta.

La intención de la plataforma es reducir el uso de efectivo. Lo que busca es simplificar el proceso de pago, así que lo que hace es tomar el dinero que hay en tu cuenta y enviarlo al vendedor. Esto se hace de forma inmediata. Entre sus ventajas está que el sistema funciona permanentemente, las 24 horas, los 365 días del año.

En caso de una devolución tu dinero estará de vuelta con la misma facilidad. Hay diferentes razones para que esto ocurra como que se agotó el producto o descubriste una falla y lo devolviste. Parecería que esto será un problema para la plataforma pero no es así, tan fácil como el vendedor recibió el dinero podrá devolverlo desde la app.

¿Por qué no cuesta usar CoDi?

El soporte para esta plataforma lo da el Banco de México. Se trata de un servicio que busca ampliar las posibilidades de pago para los mexicanos. Usarlo no representa ningún costo para el comprador. Ningún establecimiento está autorizado a realizar cobros extra por usar esta plataforma y si lo hace se debe denunciar ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Otra suposición que puede haber sobre CoDi es que al ser un servicio público genera impuestos pero no es así. La intención de la plataforma es facilitar el pago de productos y servicios. Si tienes dinero en tu cuenta y no cuentas con efectivo en ese momento abres tu aplicación y pagas. Con CoDi no se intenta fiscalizar ni grabar los pagos. Simplemente agiliza un proceso que realizamos todos los días mediante una estructura digital.

Comienza a pagar con CoDi

Ya que CoDi no tiene ningún costo adicional – por el momento y en México-, es momento de probarlo. Descarga la app desde Google Play. Activa tu cuenta y reconoce los comercios que ya reciben este sistema de pagos. Ahora que comienza a funcionar serán pocos los comercios que lo reciban pero la intención es que sean cada vez más.

A diferencia de las terminales electrónicas no generan costos extra para los vendedores. Además, no te obliga a llevar contigo el plástico para pagar. Es un sistema más accesible tanto para quienes reciben el pago como para quienes lo emiten y además no tiene ningún cargo extra para ti como comprador.

Los comercios que ya lo reciben te mostrarán un logotipo que muestra un celular con un código. Para enviar tu pago escaneas el código, introduces la cantidad y se enviará inmediatamente. La confirmación llegará tanto al comprador como al vendedor. Un buen medio de pago para no tener costo extra, ¿qué esperas para probarlo?

Fernando González Ambía es Tecnólogo global y experto digital con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios en tecnología e inteligencia de datos. Partner en QED Investors y CEO de Coru.com

