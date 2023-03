El colapso del Silicon Valley Bank produce un ganador anticipado: los bancos digitales

La avalancha de solicitudes de nuevas cuentas comenzó a afectar a Mercury, con sede en San Francisco, el jueves pasado por la mañana, un día después de que Silicon Valley Bank anunciara que había vendido 21,000 millones en valores con una pérdida de 1,800 millones de dólares (mdd) y necesitaba recaudar más capital.

Durante el fin de semana, mientras los reguladores bancarios federales luchaban para asegurarse de que la quiebra de SVB no desencadenara una corrida bancaria más amplia, los trabajadores de Mercury también lucharon; su personal normal de apertura de cuentas se duplicó a 60, como profesionales de riesgo y cumplimiento, además de ingenieros de software y vendedores voluntarios (que recibieron un curso intensivo sobre cómo verificar y aprobar nuevos clientes), colaboraron.

En ambos casos, las medidas extraordinarias parecen haber valido la pena, al menos por ahora. Los bancos regionales se han estabilizado. Y según los capitalistas de riesgo, Mercury probablemente ha sido el mayor ganador hasta ahora entre los bancos digitales fintech.

Immad Akhund, director ejecutivo y cofundador de Mercury, de 38 años, informa que en solo seis días su empresa de 470 personas ha agregado más de 2,000 millones en depósitos y miles de clientes a las 100,000 cuentas que tenía antes. Comenzó Mercury hace seis años, dice, precisamente porque creía que una plataforma bancaria basada en tecnología podría brindar un mejor servicio a las nuevas empresas.. “Tenía mucho respeto por [SVB]. Los usé en mi compañía anterior”, dice. “Estoy triste por eso personalmente. Ha sido una verdadera mezcla de emociones”.

Mercury no es la única fintech que ha capitalizado la falla de SVB. La empresa emergente de tarjetas de crédito Brex, con sede en San Francisco, que ofrece una cuenta bancaria comercial, agregó 3,000 nuevos clientes durante la semana pasada y, según se informa, también recibió miles de millones en nuevos depósitos, aunque la compañía se negó a confirmar cualquier monto en dólares. Brex también otorgó préstamos a antiguos clientes de SVB para ayudarlos a pagar la nómina.

Meow, una startup de Nueva York que permite a las empresas ganar intereses sobre su efectivo a través de bonos del gobierno de EU, ha visto “cientos de millones [de dólares] en demanda diaria” durante la semana pasada, afirma la compañía. Arc, que permite a las empresas de software vender sus flujos de ingresos futuros a cambio de efectivo por adelantado, ha visto cómo “500 nuevas empresas solicitan un total combinado de más de 150 millones en financiamiento de nómina desde el jueves”, dice el director ejecutivo Don Muir. El banco digital Rho, con sede en Nueva York, también ha visto un aumento de nuevos clientes.

Si bien los bancos digitales se han apresurado a atraer nuevos depósitos y clientes, es difícil saber si podrán retenerlos. “Cuestiono la persistencia de algunos de los flujos que ocurrieron la semana pasada”, dice Merritt Hummer, inversionista de fintech y socio de Bain Capital Ventures. “Es demasiado pronto para declarar la victoria”. Ella cree que muchas empresas optarán por poner su dinero en los bancos más grandes de EE. UU. como JPMorgan, Bank of America BAC -1.7% y Citi.

El principal beneficiario de esta crisis probablemente sea JPMorgan, el banco estadounidense más grande que ya tiene más de 2 billones en depósitos. Pero los gigantes bancarios a menudo no pueden abrir cuentas tan rápido. “Tuvimos algunas empresas que pensaron que abrir una nueva cuenta en JPMorgan era un movimiento inteligente, de vuelo hacia la calidad”, dice un capitalista de riesgo. “Todavía están esperando, y van a estar esperando durante una semana”.

Un portavoz de JPMorgan se negó a comentar. Por el contrario, Mercury ha estado abriendo algunas cuentas nuevas en menos de una hora, dice.

Cofundador y CEO de Mercury, Immad Akhund. Foto Gabriela Hasbun.

Además de ser más lentos, es posible que los gigantes bancarios no ofrezcan a las nuevas empresas y a la comunidad de capital de riesgo el mismo nivel de atención y enfoque y los productos personalizados que hizo SVB (y a los que aspiran los bancos digitales). “Sigo pensando que mucha gente irá a los cuatro grandes bancos. Es una pena porque esos bancos no son realmente buenos para nosotros”, dice Sheel Mohnot, un inversionista fintech en etapa inicial. quiere nuestro negocio”.

Por supuesto, casi todos los bancos digitales no son técnicamente bancos con estatutos bancarios y seguro de la FDIC, sino que se asocian con bancos tradicionales que mantienen los depósitos de los clientes en cuentas aseguradas. Aquí Akhund también actuó rápido; el lunes, Mercury comenzó a ofrecer hasta 3 millones en cobertura de seguro de la FDIC, frente al 1 millón de la semana pasada. Dado que el límite del seguro federal todavía es supuestamente de solo 250,000 por depositante (aunque la decisión del gobierno de cubrir todos los depósitos en SVB y Signature Bank lo cuestiona), las fintech como Mercury amplían la red de seguridad al dividir los fondos de los clientes en una red. de decenas de bancos.

Mercury lanzó su cuenta corriente comercial en 2019 y una tarjeta de crédito corporativa para sus clientes nuevos el año pasado. (Ha recaudado 152 millones de Coatue Management, Andreessen Horowitz, CRV y otros y se valoró por última vez en julio de 2021 en 1,600 millones).

Los principales socios bancarios de Mercury son Evolve, con sede en Memphis, Tennessee, que tenía 1,500 millones in depósitos a fines de 2022, y Choice Bank, con sede en Fargo, Dakota del Norte, con 3,800 millones en depósitos a fines del año pasado. Así es como funcionan las asociaciones: cuando una empresa se registra con Mercury, el cliente inicialmente elige Evolve o Choice para domiciliar su dinero. Si la empresa deposita más de 250,000, Evolve o Choice “barrerán” los fondos adicionales a los otros bancos de su red.

Por ejemplo, Evolve tiene alrededor de 40 bancos en su red de barrido, que van desde el gigante de tarjetas de crédito Capital One hasta Quaint Oak Bank, con sede en Pensilvania. Si un cliente de Mercury elige Evolve y tiene 3 millones para depositar, Evolve dividirá ese dinero entre 12 bancos diferentes con los que se asocia. (Choice actualmente ofrece solo 1 millón en cobertura de la FDIC para depósitos, aunque está trabajando para aumentar esa cantidad).

Otras fintechs como Brex también ofrecen más de 2 millones en cobertura de la FDIC a través de la misma configuración, cortando depósitos y enviándolos a varios bancos.

Esta red de empresas entrelazadas plantea una pregunta importante: ¿por qué los clientes deberían sentirse seguros depositando su dinero en los pequeños bancos con los que Mercury se asocia? Técnicamente, ninguna institución está completamente a salvo de una corrida bancaria, ya que incluso la carrera más irracional por parte de demasiados clientes puede derribar un banco, y no hay garantía de que todos los depósitos en un banco pequeño estén cubiertos por la FDIC como lo estaban. en SVB.

Es por eso que los bancos digitales dividen los depósitos en partes de 250,000 y los distribuyen. (Mercury sugiere que los fondos de más de 3 millones se coloquen en el fondo mutuo del mercado monetario del Tesoro de Vanguard y ofrece una interfaz para que los clientes hagan precisamente eso).

Pero los pequeños bancos con los que trabaja Mercury rechazan cualquier sugerencia de que sean más riesgosos que sus competidores mucho más grandes. El CEO de Choice, Brian Johnson, argumenta que su banco no realizó inversiones de larga duración como lo hizo Silicon Valley Bank. “No solo estamos bien capitalizados, sino que también somos privados”, agrega. Ser privado significa que no tiene tanta presión para aumentar las ganancias trimestrales como lo hicieron las empresas públicas como SVB. “Uno tiende a no entrar en pánico cuando tiene accionistas a largo plazo versus dinero institucional que tiene que rendir en sus carteras de acciones”, dice. Johnson dice que Choice vio alrededor de 1,500 millones en ingresos de nuevos depósitos durante la semana pasada, aproximadamente el 90% de los cuales provino de Mercury.

Evolve, el otro socio bancario de Mercury, emitió un comunicado el lunes diciendo que era “fuerte y estable” y que, a diferencia de SVB, “nuestra cartera de valores, que se compone principalmente de bonos del Tesoro de EU y agencias gubernamentales, mantiene una duración corta y es altamente líquida”.

Este artículo fue publicado previamente en Forbes US.

