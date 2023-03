El CoDi de Banxico no termina de despegar, pero podría tener un segundo aire

A tres años y medio de su puesta en operación por parte del Banco de México (Banxico), la herramienta Cobro Digital (CoDi) no termina de despegar del todo. De acuerdo con datos del banco central mexicano, al 23 de marzo pasado había 16.6 millones de cuentas bancarias validadas con CoDi, esto representa el 40% del total de población que tiene una cuenta bancaria.

Los datos del Banxico disponibles indican que desde que Banxico puso en marcha la plataforma, el 30 de septiembre de 2019, hasta el 22 de marzo de este año se habían realizado 7.4 millones de operaciones con CoDi y se habían movilizado 6,283 millones de pesos. Los bancos con mayor participación en las operaciones son BBVA, Banamex e Inbursa.

En contraste, Brasil -aunque es una economía más fuerte y con mayor población que la de México- logró que en solo dos años, su plataforma Pix -una especie de CoDi brasileño- alcanzara las 532.2 millones de claves registradas (un usuario puede tener más de una clave). No obstante, se estima que en dos años (octubre 2020 a octubre 2022) 141.4 millones de brasileños usaron la plataforma de pagos del banco central de Brasil.

Pese a las ventajas que ofrece el CoDi, como su funcionamiento 24 horas al día los 7 días a la semana, que las transferencias no tienen costo o que los pagos se liquidan inmediatamente, esta plataforma no ha terminado de despegar en la economía digital mexicana y encima, Banxico ya habilitó una nueva plataforma llamada Dinero Móvil (DiMo), que de inicio no competiría con el cobro digital.

Expertos del ecosistema de pagos consideran que aunque CoDi ha incrementado su penetración cuatro veces durante el último año, no termina de despegar del todo debido a la falta de practicidad que hay al escanear códigos o contar con teléfonos inteligentes que tengan incorporada la tecnología NFC.

Eduard Justicia, cofundador de la fintech chilena ETPay, comentó que muchas personas en México tienen CoDi activado, muchas veces porque la misma banca se encarga de promocionarlo y activarlo en sus usuarios, pero no lo usa por desconocimiento. Es así que el número de cuentas bancarias vinculadas con CoDi puede que crezca, pero eso no es determinante para que aumente el uso del cobro digital.

Para el cofundador de ETPay, una startup que en noviembre de 2022 inició sus operaciones con equipo local en México, la relación de los mexicanos con el dinero es muy física, por ello el CoDi se pensó como un tipo de pago físico, de ahí que se tenga que escanear un código QR. El ecosistema financiero nacional, dijo, “estaba tratando de darle una solución a un mercado que no estaba creciendo en ese momento, que era el digital”.

Hoy los consumidores mexicanos buscan cada vez más integrarse en la economía digital con pagos alternativos al efectivo o las tarjetas bancarias físicas. ETPay desarrolló una solución de pago que simplifica el uso de CoDi y que a su vez puede ayudar a que esta plataforma escale más rápido. “Con solamente digitar tu celular, nosotros nos encargamos de reconocer si tienes CoDi y lo puedas usar sin que tengas que escanear nada”.

Y explica un caso de uso: “imagínate que vas a comprar unos zapatos. Entras al portal de la tienda de zapatos y a la hora de hacer el pago viene una opción que dice pagar con ETPay, en el momento de pulsar la opción de pago se abre una ventana con un selector de bancos, selecciones tu banco, insertas tu número de teléfono móvil y nosotros por detrás lo que hacemos es consultar a través de un procesador de pagos si tienes activo el CoDi”.

“Si está activo, recibes en tu teléfono móvil una notificación en la app de tu banco, autorizas el pago desde tu aplicación del banco, se procesa el pago y es todo. Si no tienes CoDi activado te enseñamos a hacerlo y si no quieres usar CoDI, tenemos el camino alternativo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

En los 4 meses que lleva de operación ETPay en México ya logró 15 clientes, desde retailers hasta un bufete de abogados, una cadena de farmacias, un marketplace de comida para animales, entre otros, y están trabajando con grandes retailers y compañías de streaming para que ofrezcan medios de pago alternativos que a la par pueden potenciar el uso del CoDi de Banxico, pero saltando el proceso del escaneo del código.

“Esa experiencia es mucho más digital, queda mucho mejor con la tendencia del mercado online y creemos que esta sí que va a ser la buena para CoDi y para los negocios, que muchas veces reciben las transacciones hasta 48 horas después, eso es un dolor muy grande para los pequeños negocios. La gran mayoría de las personas vivimos en el teléfono móvil. En Latinoamérica, el 69% de los pagos pasan por el teléfono móvil, entonces hay que entregar soluciones que hablen con el teléfono móvil”, refirió Eduard Justicia.

