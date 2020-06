Prepárate para obtener el crédito que deseas

Lo primero que necesitas considerar es que en el mercado existe una amplia variedad de ofertas de créditos que tienen características distintas en puntos clave como la tasa de interés, el plazo o elementos complementarios como seguros. Por eso es necesario que hagas una búsqueda entre diferentes otorgantes de crédito para seleccionar el crédito que mejor cubra tus necesidades y ofrezca condiciones de pago atractivas para ti.

Ahora necesitas conocer en qué se fijan los otorgantes de crédito para decidir si aprueban o no la solicitud de una persona. Al analizar una solicitud los otorgantes utilizan un conjunto de elementos que se conocen como “análisis de riesgo”.

Podemos explicarlo en términos sencillos: cuando a un otorgante de crédito le solicitan un crédito necesita medir el grado en que esa solicitud representa una oportunidad o un riesgo. Para hacerlo analiza al solicitante para verificar que presente un número elevado de las características positivas como un buen comportamiento de pago y un número bajo de las características que se asocian con cosas negativas como incumplimientos de pago.

Por eso, la pregunta clave para obtener un crédito es ¿Qué tanto representas una oportunidad o un riesgo para un otorgante de crédito? Para determinarlo los otorgantes se fijan principalmente en cuatro elementos: historial crediticio, score de crédito, capacidad de pago y nivel de endeudamiento. Analicemos brevemente cada uno.

Historial crediticio: Al analizar tu Reporte de Crédito los otorgantes con frecuencia se basan en un principio sencillo: el desempeño pasado y presente son una buena base para predecir el desempeño en el futuro. Esto quiere decir que, si tienes experiencia en el manejo de créditos y muestras una tendencia a cumplir a tiempo con los pagos, entonces tus probabilidades de obtener crédito aumentan.

Si aún no has tenido un financiamiento puedes obtener un servicio a crédito, como un plan de telefonía celular o TV de paga. Págalo a tiempo cada mes para que construyas una serie de pagos puntuales que actuará como una buena referencia sobre ti. Si has tenido retrasos de pago, antes de solicitar otro crédito, enfócate en ponerte al corriente. Tu historial reflejará tu esfuerzo de pago. Ahora continúa pagando puntualmente para restarle valor al retraso y dar más peso a los pagos puntuales.



Score de crédito: Para facilitar la toma de decisiones los otorgantes de crédito utilizan un score de crédito. Se trata de una poderosa herramienta tecnológica que incorpora los elementos que han mostrado valor para predecir el desempeño de pago y los procesa para obtener una cifra que refleja la probabilidad de que una persona pague adecuadamente un crédito. A mayor puntaje de score mayores probabilidades de obtener crédito. Puedes entérate de tu nivel de score pidiendo tu Mi Score en Buró de Crédito.

Capacidad de pago: Se trata de la relación entre los créditos y otras responsabilidades que actualmente tienes y los ingresos que percibes cada mes. Nadie busca sobreendeudarte por eso es muy importante tener la capacidad de pago suficiente para el crédito que deseas.

Nivel de endeudamiento: Se refiere al monto de tu capacidad crediticia que estás consumiendo. No es lo mismo un cliente que maneja de forma responsable su línea de crédito a uno que la tiene saturada o sobregirada.

Para saber cómo te encuentras en cada uno de éstos consulta tu Reporte de Crédito con Mi Score en la única página que tiene Buró de Crédito: www.burodecredito.com.mx

Contacto:

Twitter: @BurodeCreditoMX

Facebook: Buró de Crédito México

Página web: Buró de Crédito

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.