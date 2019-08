Primer Informe | Así ha usado AMLO las ‘benditas redes sociales’ en el último año

‘Me canso ganso’, ‘mafia del poder’ o ‘fifí’ son expresiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pronunciado constantemente en el último año, pero estas brillan por su ausencia en su cuenta oficial de Twitter (@lopezobrador_).

A través de la herramienta Crowd Tangle, Forbes México realizó un análisis del comportamiento de López Obrador en esta ‘bendita red social’. Esto fue lo que encontramos:

A diferencia de las conferencias matutinas, que han servido como plataforma de sus pronunciamientos más emblemáticos, el principal objetivo de este canal, además de enterar a sus más de 5.9 millones de seguidores, es registrar públicamente en video y fotografía cada paso que da el presidente.

Te recomendamos: Las benditas redes sociales que le dieron ‘like’ a AMLO

De las 673 publicaciones realizados en el último año, el 45% está dedicado a los enlaces de video de sus conferencias y a las transmisiones de eventos como reuniones o presentaciones de programas gubernamentales.

Trabajando y disfrutando de las bellezas naturales de nuestro gran país.

Parafraseando a Calle 13:

Tú no puedes comprar el viento

Tú no puedes comprar el sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes pic.twitter.com/r6HliZ7WzQ

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 3, 2019