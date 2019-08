Primer Informe | Así rendirá cuentas AMLO el 1 de septiembre

El primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre, y en el cual se dirigirá a la población para rendir cuentas sobre el estado que guarda la Nación.

El mensaje, que no será transmitido por cadena nacional, está contemplado para las 11:00 horas del domingo, López Obrador señaló que solo habrá una ceremonia en el patio de Palacio Nacional a la que invitará a legisladores y representantes de diferentes sectores, tal como lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

‘Ya no habrá cadenas nacionales para el informe del presidente, eso pertenecía al antiguo régimen’, afirmó AMLO, además de confirmar que los festejos para el aniversario de la Independencia de México el día 15 de septiembre si serán transmitidos por cadena nacional.

Más tarde ese día, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, será quien entregue el texto del informe en San Lázaro, pues ya no es necesario que el presidente se presente en la Cámara de Diputados. Esto se debe a una reforma al artículo 69 de la Constitución, aprobada en 2008, la cual eliminó el requisito de asistencia del mandatario al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Por tal motivo, solo es requerido que un informe por escrito sea presentado en la Cámara de Diputados. El documento detalla el estado del manejo de la administración pública en el país.

La campaña de difusión de spots del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde destaca temas como que no ha aumentado el precio de los combustibles, impuestos y la deuda del país.

‘No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. No ha aumentado en los impuestos, no han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de La Luz. No ha aumentado la deuda pública’, menciona AMLO en su spot.

Hoy inicia la campaña de difusión que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal. En 30 segundos resumo lo económico. pic.twitter.com/oWr8z4TA36 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 25, 2019

Este no sera el primer informe oficial de López Obrador, pues el primero fue al cumplir 100 días en el mandato y el segundo fue en el aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales.

