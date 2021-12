Prohibición de corridas acabará con la raza del toro de lidia: Antonio Cosío

Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas, afirmó que la prohibición de las corridas en la Ciudad de México es una decisión controversial porque acabará con la raza del toro de lidia y dejará en las filas del desempleo a los toreros, alguaciles y otros trabajadores.

“Esperemos que por el bien de la raza del toro de lidia se mantenga, es una decisión controversial que acabaría con una raza de esta manera”, afirma el empresario mexicano a Forbes México.

—¿La prohibición de los toros en la Ciudad de México le pega a toda la industria?, se le pregunta al hijo de Antonio Cosío Ariño, propietario de la Plaza de Toros México y del Estadio Azul.

—Por supuesto, a los toreros, ganaderos, alguaciles y hay un mundo de personas alrededor de este arte y cultura, que acabarían con ellos.

El 9 de septiembre de 2021, Jorge Gaviño Ambriz, diputado del PRD, presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para prohibir la realización de los espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte.

La iniciativa tiene por objetivo prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

En la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino, los diputados aprobaron el 6 de diciembre de 2021 el dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en materia de corridas de toros, por lo que en los próximos días será discutido en el Pleno del recinto legislativo.

Jesús Sesma Suárez, diputado de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordó que se adicionará una propuesta para incrementar las multas hasta en 55 mil veces la Unidad de Medida, es decir 4 millones 900 mil pesos al día, a quienes realicen este tipo de espectáculos.

“Esperemos que no proceda y está en manos del Congreso de la Ciudad de México”, señala Antonio Antonio Cosío Pando, hijo de Antonio Cosío Ariño, fundador de Grupo Brisas e integrante de diversos consejos de Administración como el de Teléfonos de México, Kimberly Clark de México y Corporación Moctezuma.

La Plaza México fue inaugurada el 5 de febrero de 1946 con una corrida en la que participaron los diestros mexicanos Luis Castro “El Soldado” y Luis Procuna, y el español Manuel Rodríguez Manolete, con toros de San Mateo.

A pedido del empresario yucateco de origen libanés Neguib Simón Jalife se edificó la Monumental, que era parte de una ciudad deportiva que se construyó a las afueras de la todavía apacible capital mexicana.

El proyecto pretendía la construcción de una alberca, pistas de boliche, canchas de basquetbol y voleibol, un estadio de futbol (el actual estadio Azul) y la plaza de toros, así como un centro comercial y de espectáculos con restaurantes y salas de cine.

La temporada grande inicia cada año entre el último domingo de octubre y el primero de noviembre. Y tiene una duración mínima de 12 corridas, aunque casi siempre se extiende a 20. En ese espacio se realiza también la temporada de novilladas o temporada chica, con menor afluencia de público, celebrada anualmente durante el verano con una duración reglamentaria de 12 novilladas.

Ana Villagrán Villasana, diputada del PAN, consideró que la prohibición de la corrida de toros en la Ciudad de México no se trata de un capricho ni de un tema electoral, sino de un compromiso con la vida.

“No avalamos esta actividad porque entendemos que se basa en el sufrimiento y la tortura de un animal y punto, pero tenemos toda la disposición de ayudarlos (a la gente que se dedica a esta actividad) a encontrar un camino, como ha pasado en otras partes del país (donde se ha han prohibido las corridas de toros)”, afirmó la diputada animalista.

La congresista afirmó que las actividades de la tauromaquia se modifican ya que no son actividades estáticas, por lo que, subrayó la disposición de la Comisión de Bienestar Animal de buscar el desarrollo económico en otras áreas, ya que dijo, hay muchos caminos.

“Lo que sí aclaró es que, no podemos dejar que ellos no estén dispuestos a no tener cambios o modificaciones en su postura porque este tema va a avanzar”, dijo la secretaria de la Comisión de Bienestar Animal.

“Entonces como sociedad tenemos que ayudarnos a avanzar juntos y entender que la tortura ya no la podemos seguir avalando en la capital, aunque Morena la quiera así”, sentenció Ana Villagrán Villasana.

Tania Larios Pérez, diputada del PRI, sostuvo que el respeto a los derechos animales ha sido un camino largo con pocos resultados, por lo que llamó a hacer una pausa y tener empatía para evitar el sufrimiento animal.

El diputado Federico Döring Casar, diputado del PAN, apuntó que el espectáculo taurino genera ganancias que hacen risibles las multas.

Los empresarios pueden “evadir” la determinación sólo con el pago de la multa y de cualquier forma no se evitará el maltrato, por lo que propuso complementar con ordenamientos que cierren brechas legales, agregó.

