Proponen en Senado sesión extraordinaria para elegir a 2 comisionados de Inai

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aprobó por unanimidad proponer a la Comisión Permanente convocar a un periodo extraordinario el 8 de junio para designar a dos de los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Estamos planteándole a la (Comisión) Permanente que pueda convocar a extraordinario el día 8 de junio para que el Senado se reúna y pueda resolver por mayoría calificada uno de los tres, tenemos tiempo para platicar, conversar y estamos actuando de buena fe, como ya lo hemos hecho”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo.

En la primera terma para sustituir al excomisonado Javier Acuña Llamas se encuentran:

Julio César Bonilla Gutiérrez María de Los Ángeles Guzmán García Ileana Hidalgo Rioja.

La segunda terna está conformada por:

Luis Felipe Nava Gomar Luis Gustavo Parra Noriega Marina Alicia San Martín Rebolloso

El también líder de Morena en el Senado mencionó que no cometerá el mismo error de la vez pasada, por lo que no se comprometió a que todos los legisladores de su partido aprueben estos nombramientos. pues dijo que sólo ofreció su voto, por lo que el resto de los senadores de Morena votarán libremente. Ello, para cumplir lo que solicitó un juez a la Jucopo: enviar las propuestas de candidatos al Inai.

“Ya no voy a cometer el mismo error; no ofrecí más que mi voto y mi bancada tendrá en todo momento derecho y libertad. No me voy a comprometer con un solo voto, salvo el mío y también afirmé categóricamente que dentro de la bancada hay una posición que insiste en que también se nombre o ya se proceda al nombramiento de los 75 nombramientos que existen de tribunales electorales, administrativos, agrarios y Judicatura”, mencionó.

Desde abril, el Inai no ha podido sesionar, ya que solo tiene cuatro comisionados y la ley le pide que haya al menos cinco, por ello es indispensable que Senado elija mínimo a uno de los integrantes del Inai.

