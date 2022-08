Proyectos mineros de exploración detenidos en México ascienden a 959 mdd

En 2021, los proyectos mineros de exploración que se encuentran postergados en México representan un monto de 959.7 millones de dólares, los cuales siguen en espera de mejores condiciones para poder reactivarse, esta cifra representa 9% más a lo registrado en 2020.

De acuerdo con el informe anual presentado por la Cámara Minera de México (Camimex), el año pasado los proyectos que se mantienen detenidos fueron 822, se sumaron 68 respecto a 2020.

Desde 2013 se tiene registro de estos proyectos que se han diferido, pero en ese año, apenas eran 104, en 2018 se reportó un salto a 439, esto principalmente por un cambio en el régimen fiscal, y para 2021, esta cifra se duplicó a 822.

“Es indispensable incentivar la exploración y desafortunadamente en los últimos siete años hemos visto un decremento de las inversiones en exploración, quedando varios proyectos en standby, en espera de mejores condiciones”, indicó José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Camimex.

Gráfico de la Camimex de proyectos mineros en estado de postergación.

En ese aspecto, señaló que ya se va a empezar a trabajar con gobiernos locales y también a nivel federal para poder tener nuevas concesiones e impulsar la exploración y desarrollo de proyectos, pues se tienen más de 800 en estado de postergación.

“Seguimos pensando que no tenemos el ni el 35% de la extensión territorial total explorada, hay oportunidades tremendas todavía en todo el país y tener un crecimiento en la minería, de no hacerlo así, pues ustedes lo saben, las minas se acaban tarde o temprano al no tener nuevos recursos minerales para explotar y nuevos lugares donde invertir, pues desafortunadamente las inversiones desaparecen”, advirtió Gutiérrez Nuñez.

Detalló que se pretende establecer un grupo de trabajo que integre a los cinco gobernadores de los principales estados mineros, encabezados por la Secretaría de Economía

Mejoró perspectiva de inversión

Hace unos meses, la Camimex había proyectado que la inversión minera sería menor este año, pero los precios de los metales han mejorado este panorama y se espera alcance los 5,538.8 millones de dólares.

El año pasado, según cifras preliminares la inversión total fue de 4,235 millones de dólares, aunque la estimación es más positiva para este año, aún esta lejana al pico de 8,043 millones de 2011.

De acuerdo con el presidente de la Camimex, las condiciones de buenos precios de 2021 y que se vieron aún en la primera parte del año, fue lo que cambió la perspectiva

“Con precios muy buenos de los los metales base y de los metales preciosos, la inversión aumenta y puede aumentar porque aunque no tengamos nosotros nuevos proyectos, nuevas concesiones es necesario reemplazar equipo, aumentar la capacidad de nuestras plantas de proceso, mejorar nuestras vías de comunicación, etcétera”, explicó.

