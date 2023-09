¿Puede Blockchain acelerar las ‘ficciones de fans’ y proteger al derecho de autor de la amenaza de la IA?

Internet le dio una oportunidad a las ‘ficciones de fans’ o fanfictions, facilitando que escritores y lectores se encontraran y obsesionaran con sus personajes favoritos. La inteligencia artificial (IA) le está aplicando hormonas de crecimiento, lo que permite una animación sencilla y ofrece sugerencias de trama propias.

El próximo paso podría ser el nirvana para los fanáticos de la ficción. ¿Qué pasaría si los devotos de Hércules Poirot o Buffy Summers pudieran beneficiarse de la creación de nuevos cuentos e influir en la evolución oficial de personajes e historias queridos en lugar de basarse en el trabajo de los autores originales como un trabajo de amor no remunerado?

Seung Yoon Lee cree que eso es deseable e inevitable. Lee, un emprendedor en serie con un título en Oxford que nunca ha trabajado a tiempo completo para nadie más y miembro de la lista Forbes Asia 30 Under 30 de 2016, ha recaudado 54 millones de dólares en financiación, incluidos 25 millones de dólares anunciados este mes para su nueva empresa Story Protocol.

La financiación fue liderada por el peso pesado del capital de riesgo de Silicon Valley, Andreessen Horowitz, e incluyó la unidad de riesgo de Samsung; el empresario Bang Si-hyuk, cuya compañía dirige la boy band coreana BTS, y los cantantes norteamericanos Justin Bieber y Ariana Grande; El cofundador de TPG, David Bonderman, y la compañía de medios 11:11 de la socialité Paris Hilton.

Story Protocol es un sistema de repositorio basado en blockchain que permite a los creadores aceptar y fomentar las contribuciones de su audiencia. Los productores de fan-fiction podrían aportar aportaciones que van desde la generación de ideas hasta las historias autorizadas.

La oportunidad abarca todo el sector mundial del entretenimiento y los medios, que la firma de contabilidad y consultoría PwC estimó en junio que habría tenido 2,3 billones de dólares en ingresos en 2022. La combinación de películas, televisión y streaming representa casi 500,000 millones de dólares de ventas anuales, seguida de los juegos con 213,000 millones de dólares, los libros con 66,000 millones de dólares y la música, donde el sistema Story Protocol podría ser útil en relación con la remezcla de canciones, con 61,000 millones de dólares.

Andreesen Horowitz, también conocido como a16z, también lideró una ronda inicial de 29 millones de dólares recaudada silenciosamente que se anunció en mayo. “Su visión para resolver algunos problemas centrales que afectan a la industria de los medios y el entretenimiento es lo que realmente nos convenció de redoblar el esfuerzo: rastrear la procedencia, catalogar la propiedad intelectual e incentivar la remezcla y nuevas formas de creatividad”, dice a Forbes, Sriram Krishnan, socio general de a16z Crypto. Ni él ni Lee revelaron la valoración general de la startup implicada en la financiación hasta la fecha.

El sistema comienza con un depósito de propiedad intelectual similar a GitHub, un servicio de colaboración y alojamiento de programas informáticos. Andreessen Horowitz fue uno de los primeros en respaldar la empresa, que ahora es propiedad de Microsoft.

Lee dice que el repositorio de Story Protocol se mantendrá en la cadena de bloques Ethereum, brindando acceso global a muchos tipos de propiedad intelectual (incluida literatura, videos y música) con términos regidos por contratos inteligentes autoejecutables. Lee, que se hace llamar S.Y., dice que eso permitirá una comunicación rápida entre los colaboradores y puede eliminar a los intermediarios tradicionales de la ecuación. Aquellos que registren propiedad intelectual nunca necesitarán interactuar con el servicio más allá de eso, pero Lee dice que muchos querrán hacerlo.

“Una vez que la propiedad intelectual se captura en la cadena de bloques”, afirma, “se le otorga al propietario control total, incluido el establecimiento de términos de licencia o la remezcla de términos con solo unos pocos clics en lugar de contratar a un equipo completo de abogados.

Esas transacciones son una de las formas en que Story Protocol planea ganar dinero, cobrando “un pequeño porcentaje” de cada uso. Lee dice, mientras que el repositorio será gratuito. Por ahora, la empresa está trabajando en desarrollar su tecnología, añade, y pueden surgir otras oportunidades de ganancias “a través del valor capturado” al “facilitar la actividad económica”. Hay “muchas formas de traducir esa captura de valor, incluido el modelo adoptado por Ethereum y Bitcoin” mediante la creación de criptomonedas, pero no proporcionó más detalles.

“LO QUE SOLÍA SER UNA SUBCULTURA DE NICHO DE FAN-FICTION Y FAN-ART LIMITADA A UNOS POCOS SITIOS WEB INUNDARÁ TODAS LAS PLATAFORMAS SOCIALES IMPORTANTES”.

Lo que hace que su propuesta sea oportuna es el efecto disruptivo que probablemente tendrá la unión de la inteligencia artificial y el contenido generado por los fanáticos, especialmente en el entretenimiento visual. La IA permitirá que dicho material crezca “exponencialmente en cantidad y calidad”, escribió Lee en un correo electrónico. Abrumará la capacidad de los titulares de derechos de autor para controlar el uso de su material. Señala anuncios falsos impulsados por IA basados en personajes ficticios, como un anuncio reciente de la casa de moda de lujo Balenciaga basado en la serie de Harry Potter de J.K. Rowling, que ha conseguido 10 millones de visitas en Youtube, como prueba de que la tecnología está casi lista para competir con Hollywood.

“Lo que solía ser una subcultura de nicho de fan-fiction y fan-art limitada a unos pocos sitios web inundará todas las plataformas sociales importantes, y el costo de producción de contenido ‘suficientemente bueno’ tenderá a cero”, según Lee. “Las marcas y los propietarios de propiedad intelectual no tendrán más remedio que reaccionar rápidamente”.

La variedad de inversores que respaldan Story Protocol indica que Lee puede tener razón.

“Estamos viendo que algunas de las ideas más creativas de Internet no se traducen a formatos más largos, como películas y televisión”, dice Krishnan de a16z. “Hoy en día, vemos muchas remakes de programas antiguos o series de cómics”. Lo atribuye a que la propiedad intelectual convencional permanece “protegida y de sólo lectura a pesar de que las franquicias multimedia atraen a algunas de las comunidades más ávidas e imaginativas”.

El multimillonario David Bonderman de TPG está financiando Story Protocol por cuenta propia. Le dice a Forbes por correo electrónico que está invirtiendo en la idea de que la propiedad intelectual necesita una reestructuración. “El manual sobre cómo construir la próxima franquicia de gran éxito y cómo obtener IP originales está cambiando rápidamente. Nadie sabe qué se mantendrá”.

Ese rápido cambio refleja en parte mejoras en el realismo de imágenes, la animación y la generación de texto de la IA que se combinan para amenazar el modelo de gran negocio que domina la producción de contenido, según Lee. Pronto la gente podrá combinarlos para que “puedas tener una historia completa con ilustraciones de primer nivel y un vídeo teaser de 30 segundos en cuestión de semanas, si no días”.

A Lee se unen los cofundadores Jason Levy, quien será el director de operaciones, y Jason Zhao, quien lidera el desarrollo del protocolo real detrás de Story Protocol. Levy tiene experiencia en entretenimiento móvil y pasó cinco años como analista financiero de Apple, dice Lee, mientras que Zhao es un técnico que estudió filosofía.

David Goyer, cineasta y novelista que escribió las trilogías Blade y Dark Knight, firmó como asesor.

S.Y. Lee es hijo de 32 años de padre ortopedista Hong Kun Lee y Sung Hye Jung, profesora de diseño de moda y textiles en la Universidad Inha en Incheon, Corea del Sur. Sus dos abuelos habían sido empresarios, dice, pero sus negocios finalmente fracasaron. Como resultado, sus padres aceptaron trabajos profesionales y querían lo mismo para su hijo, aunque su madre se retiró de la academia y ahora dirige una empresa que fabrica bufandas.

Lee comenzó su carrera en Washington en el verano de 2008, sin sentirse afectado por el virus empresarial. Vivía con una tía en Virginia y consiguió una pasantía con Bobby Scott, el demócrata que representa al tercer distrito del estado desde 1993. Lee estaba desarrollando una fascinación por la política y pasó el verano siguiente haciendo prácticas en la Asamblea Nacional de Corea del Sur en su Seúl natal.

Una conclusión de sus experiencias en los dos países fue que Corea del Sur en ese momento estaba “extremadamente americanizada” y Lee sintió que debía tener una perspectiva europea. Eso lo llevó a la Universidad de Oxford, donde obtuvo una licenciatura en Filosofía, Política y Economía en 2014. Le llevó cuatro años graduarse en lugar de los tres habituales porque pasó la mayor parte de 2012 como presidente de la Oxford Union, una sociedad de debate independiente. cuyos miembros son principalmente de la universidad. Los presidentes anteriores incluyen a los ex primeros ministros británicos William Gladstone, Edward Heath y Boris Johnson; Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán; y William Rees-Mogg, ex editor del Times de Londres.

El encuentro de Oxford Union permitió a S.Y. para recibir a oradores invitados como el ex senador John McCain, el cofundador de PayPal, Peter Thiel, y Psy, el rapero coreano con el entonces exitoso video Gangam Style, ampliando sus contactos en los mundos de la política, las finanzas y el entretenimiento y cambiando la dirección de su carrera. “La política era muy agotadora emocionalmente”, dice, y se interesó mucho en el espíritu empresarial.

En el verano de 2014, Lee encontró su vocación. Había estado escribiendo entrevistas independientes para el diario coreano JoongAng y había llegado a creer que “el modelo de periodismo impulsado por la publicidad estaba roto”. Lee dijo que se le ocurrió la idea de una interfaz en línea “para conectar a lectores con periodistas” permitiendo a los usuarios financiar a los escritores que les gustaban. Este modelo de financiación colectiva dirigido se convirtió en Byline.com, que se lanzó en 2015, con alrededor de 850,000 dólares de financiación que incluían contribuciones del multimillonario inmobiliario Nicolas Berggruen, a quien Lee recibió en Oxford Union y que ha invertido en Story Protocol, y Jaewoong Lee, fundador de Daum, un portal web de Corea del Sur ahora propiedad de Kakao Entertainment de Seúl.

La firma todavía existe en una forma diferente, pero Lee se alejó porque “no tuvo la escala que esperaba”.

El problema, dice, era que los lectores no pagamos a los escritores para que les digan lo que querían oír, en lugar de lo que necesitaban saber. El sitio se convirtió en una cámara de resonancia política. En 2016, Lee y el cofundador Daniel Tudor entregaron los activos de Byline por “una pequeña cantidad de dinero” a los periodistas Peter Jukes y Stephen Colegrave, quienes acordaron que “el crowdfunding por sí solo no apoyaría el periodismo independiente”, según una publicación de marzo de 2019 en el sitio. La empresa ahora se ha convertido en un periódico mensual llamado Byline Times con financiación colectiva limitada y tiene varias empresas afiliadas.

Lee ya tenía una nueva idea lista, Radish Fiction, que se desarrolló bajo la misma entidad corporativa que era propietaria de Byline y que había transferido a algunos de sus empleados de tecnología. Llevó la ficción serializada a dispositivos móviles en Estados Unidos, siguiendo una práctica que se había desarrollado previamente en Asia. “Como surcoreano, vi que la lectura móvil de ficción serializada y cómics explotaba en Corea del Sur, Japón y China”, le dice a Forbes, “sin embargo, pensé que Estados Unidos iba a llegar tarde a esta tendencia porque los lectores cambiaron a Kindle primero antes de acostumbrarse a la lectura móvil. Pensé que en Estados Unidos eventualmente todos leerían ficción en serie y cómics por teléfono, y ya había evidencia de su enorme popularidad, desde sitios web de fan fiction hasta populares obras en serie en línea, desde Cincuenta sombras de Grey hasta The Martian”.

Radish, lanzado en febrero de 2016, inicialmente ofrecía contenido generado por el usuario, pero ahora se concentra en ficción serializada diseñada especialmente para su aplicación. Se especializa en ficción romántica y fantástica, dos géneros que se pueden serializar y que Radish adapta a la demanda del lector. Las historias más populares se actualizan con mayor frecuencia, varias veces al día, cuando los usuarios se divierten, y los lectores que desean obtener nuevos capítulos tan pronto como se publican pagan más. Los precios varían dependiendo de varios factores, pero el costo por capítulo ronda los 30 centavos.

La idea despegó rápidamente, colocando a Lee en la lista Forbes Asia 30 Under 30 para 2016. Radish recaudó alrededor de 3 millones de dólares en financiamiento a fines de enero de 2017, según Crunchbase. Otros 63.2 millones de dólares se obtuvieron en una ronda de financiación Serie A de agosto de 2020, liderada por SoftBank, que se utilizó para ampliar su personal de redacción y mercado. Menos de un año después, Kakao compró toda la empresa por 440 millones de dólares.

Eso dejó a Lee con un montón de dinero en efectivo (en el rango de las “nueve cifras”, dice), pero también con una creciente sensación de que la industria del entretenimiento necesitaba un nuevo modelo de negocios. “Uno de los desafíos que tuve con Radish, y también con Byline, fue que no solo había que invertir mucho dinero en contenido, sino también en comercializarlo”, le dice a Forbes. Los costos de marketing de Radish se dispararon después de que Apple cambiara sus reglas de privacidad para exigir a los usuarios que optaran por que se rastreara su actividad.

Dice que ya hay una “sobreabundancia” de material en Internet. La inteligencia artificial está a punto de aportar mucho más.

LEE NO SÓLO BUSCA CREAR REDES, SINO QUE BUSCA EL EFECTO DE RED, LA IDEA DE QUE UN SISTEMA SE VUELVE MÁS VALIOSO CUANTO MÁS USUARIOS TIENE.

Story Protocol está creando una tecnología que permitiría a los creadores de contenido asociarse con sus fanáticos para acelerar la producción de nuevas obras, con franquicias ficticias como Marvel Cinematic Universe o los spin-offs de Mr. Mercedes de Stephen King como un terreno especialmente fértil. En este momento, la compañía está desarrollando su repositorio basado en blockchain, que existe para registrar la propiedad intelectual que los titulares de derechos de autor deciden enviar.

A esto se suman aplicaciones conocidas como módulos que permitirán realizar funciones con esa IP, como licencias, regalías, seguimiento de obras derivadas y autorización para remezclar música. Lee dice que espera que los primeros módulos aparezcan a finales del tercer trimestre de 2024. Si bien Story Protocol diseñará un conjunto inicial, los desarrolladores externos también podrán agregar los suyos propios.

Su idea es convertir la propiedad intelectual en una especie de red formada por fans y creadores. Los fanáticos se vuelven más que consumidores: pueden agregar o transformar la propiedad o incluso financiarla, y la cadena de bloques proporciona un mecanismo de seguimiento eficiente de las adiciones y ediciones de cada propiedad, así como de los términos de pagos o inversiones.

Eva Lau, quien junto con su esposo Allen ayudó a desarrollar el sitio web de narración Wattpad, un competidor de Radish, dice que el efecto de red puede funcionar de diferentes maneras. La gente crea cosas como “canciones para historias y fan art, inspiradas en el arte principal”, dice, y este tipo de contribuciones podrían agregarse al repositorio, ampliando la marca.

La tecnología Blockchain, que crea libros de contabilidad inmutables, es muy adecuada para rastrear los desarrollos en un depósito de información, agrega Lau, quien junto con su esposo dirige Two Small Fish Ventures, con sede en Toronto, uno de los inversionistas de la ronda inicial de Story Protocol.

Lee no sólo busca crear redes, sino que busca el efecto de red, la idea de que un sistema se vuelve más valioso cuanto más usuarios tiene. Él desarrolló la idea de vincular a fans y creadores después de sentirse frustrado con el “modelo de negocio inadecuado” de las empresas de contenidos, y se topó con una investigación de Andreesen Horowitz que hacía eco de sus conceptos, lo que le animó a buscar el respaldo de la empresa.

Hollywood depende de secuelas y spin-offs para impulsar los ingresos de taquilla. El sistema de Story Protocol podría permitirles aumentar su producción con contribuciones de los fans.

Como evidencia de que la estructura de entretenimiento tradicional impulsada por los estudios está en problemas, Lee señala la lista de los 10 principales sorteos de taquilla de Estados Unidos en 2022, todos los cuales son parte de franquicias cinematográficas. La lista la encabezó Top Gun: Maverick, que recaudó 718,3 millones de dólares, según Box Office Mojo, y fue la secuela de una película que se estrenó 36 años antes. “Los estudios simplemente dedican todo su presupuesto a lo que ha funcionado”, dijo en un correo electrónico. “Nadie quiere correr riesgos”.

“Por lo general, es un mal negocio demandar a tus mayores fans”.

La fan fiction es casi tan antigua como la ficción misma. ¿Quién era Júpiter sino una nueva versión de Zeus?

Gran parte del género se basa en personajes de series de televisión y literatura o franquicias cinematográficas. Antes de Internet, aparecía comúnmente en los fanzines, que normalmente eran panfletos mimeografiados o fotocopiados sobre un tema específico con varios artículos que incluían ficción. Star Trek inspiró uno de los primeros esfuerzos basados en una propiedad de los medios de comunicación, un título llamado Spockanalia que se estrenó en 1967, el segundo año de la primera encarnación del programa de televisión.

La red mundial ofreció a los autores una forma de llegar a muchos más lectores que las publicaciones impresas de pequeña tirada, y un camino mucho más conveniente para crear comunidades entre los fanáticos de las series de ficción. Los sitios sin fines de lucro como FanFiction.Net y Archive of Our Own permiten a los autores publicar sus obras, y Wattpad, un sitio para escritores aficionados que se vendió a Naver de Corea del Sur por 600 millones de dólares en 2021, tiene una sección de fanfic que está excluida de varios planes de compensación disponibles para autores de otras categorías. Todos ellos dicen que no permiten material que viole la protección de los derechos de autor.

Algunas obras comienzan como fan fiction, pero a través de un proceso conocido como “eliminar los números de serie”, los autores pueden reestructurarlas para que sean lo suficientemente inespecíficas como para eludir las restricciones de derechos de autor, según Rebecca Tushnet, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard que se especializa en cuestiones de propiedad intelectual. “Muchas personas han creado sus propias versiones de la Federación de Star Trek y razas alienígenas (The Orville, de Seth MacFarlane, es un gran ejemplo televisivo), y Cincuenta sombras de Grey tiene una estructura argumental similar a Crepúsculo, pero sin vampiros”.

Cincuenta sombras, un libro que sigue la relación de una recién graduada y un hombre de negocios unos años mayor que ella en un contexto de prácticas eróticas, fue el primero de una trilogía que también generó una trilogía de películas y tres novelas derivadas. Sólo las películas han recaudado 1,300 millones de dólares, según Box Office Mojo. Pero eso es atípico. “La fan fiction no comercial tiene su propio espíritu y normas que no se cruzan bien con los esfuerzos con fines de lucro y la supervisión corporativa”, le dice Tushnet a Forbes por correo electrónico.

La “gran mayoría” de fan fiction no es comercial, lo que lleva a muchos propietarios de derechos de autor a tolerarla, especialmente porque “normalmente es un mal negocio demandar a tus mayores fans”, dice Tushnet, asociado con la Organización de Obras Transformativas, que respalda Archive of Our Own.

A la fallecida Anne Rice, cuya novela “Entrevista con el Vampiro” de 1976 generó una serie de novelas en el género de los muertos vivientes, no le gustaba que los aficionados se involucraran en su trabajo. “No permito fan fiction”, escribió en una misiva alrededor del año 2000 en su sitio web. “Los personajes tienen derechos de autor. Me molesta muchísimo pensar siquiera en fan fiction con mis personajes. Aconsejo a mis lectores que escriban sus propias historias originales con sus propios personajes. Es absolutamente esencial que respetes mis deseos” dijo Rice, que murió en 2021.

Otros adoptan un rumbo diferente. Paramount Global, productora de la franquicia Star Trek, quiere que “los cineastas aficionados muestren su pasión por Star Trek” siempre que sean relativamente breves y no comerciales. Tiene una lista de otros requisitos publicados en su sitio web, incluido el mandato de que no pueda aparecer ninguna mercancía pirata de Star Trek.

Hay un poco de la idea del Story Protocol en el enfoque de Paramount, pero es una comunicación unidireccional. El propietario del estudio les dice a los creadores de fanfiction lo que pueden hacer, pero no tienen una manera fácil de responder. Aún así, su lista de requisitos es algo que podría incluirse en un contrato inteligente que permitiría que aparezcan trabajos no comerciales sin temor a repercusiones por derechos de autor.

Los inversores de Story Protocol parecen estar invirtiendo en Lee tanto como en su empresa. A Bang, el gestor de talentos coreano, le gusta que “escucha atentamente a los demás y no tiene miedo de aplicar lo que ha aprendido de lo que ha aprendido y escuchado”. Esas son cualidades importantes cuando se intenta alterar un sector empresarial de 2.3 billones de dólares.

La inversión de Bonderman se produjo a través de conocidos que conocían a Lee, incluido Berggruen, su patrocinador desde hace mucho tiempo. “Aunque conozco a Seung Yoon desde hace poco tiempo, tenemos amigos en común que lo conocen desde sus días como presidente de Oxford Union”, le dice a Forbes el fundador de TPG. “Al igual que ellos, encontré evidente la inteligencia y la ambición de Seung Yoon”.

