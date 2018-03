Entre 6 y 10 fallecidos por colapso de puente peatonal en Florida

Reuters.- Entre seis y 10 personas murieron el jueves como consecuencia del colapso de un puente peatonal recientemente instalado en la Universidad Internacional de Florida, dijo el senador Bill Nelson a la cadena de televisión local CBS Miami.

El personal de los servicios de emergencia buscaba sobrevivientes entre los restos de concreto, metal retorcido y vehículos aplastados en una de las vías más transitadas del sur de La Florida.

La patrulla de carreteras de Florida había informado más temprano el jueves que el colapso del puente había dejado varios muertos, pero no dio a conocer cifra de fallecidos.

Al menos seis personas heridas fueron llevadas a centros hospitalarios, dijo el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, en una entrevista con CBS Miami.

PUBLICIDAD

950-ton pedestrian bridge collapses at Florida International University, reports of multiple deaths and injuries. https://t.co/eJZaLyCdjj pic.twitter.com/L6Vqgd7WK3 — Fox News (@FoxNews) March 15, 2018

La policía pidió que los helicópteros de las cadenas de televisión abandonaran el área para que el personal de rescate pudiera escuchar a quienes estuvieran atrapados bajo la estructura del puente, de acuerdo a la TV local.

Munilla Construction Management, que instaló el puente, dijo en un comunicado a través de Twitter que la estructura sufrió un “colapso catastrófico que causó lesiones y pérdida de vidas”.

La incertidumbre sobre la integridad de lo que quedaba en pie del puente complicaba las tareas de rescate, reportó la prensa local.

El puente conecta la universidad con la ciudad de Sweetwater y había sido inaugurado el sábado. La estructura tenía 53 metros de largo y pesaba 950 toneladas.

Reports indicate several people dead and multiple injuries after pedestrian bridge collapse at Florida International University. https://t.co/eJZaLyCdjj pic.twitter.com/xCyRhmeiMI — Fox News (@FoxNews) March 15, 2018

En unos momentos más información.