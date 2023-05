Que gobernadores de Texas y Florida propongan regular venta de armas y no castigar a migrantes: AMLO

En lugar de promover acciones inmorales e inhumanas contra los migrantes que buscan trabajar en Estados Unidos, los gobernadores de Texas y Florida deberían proponer leyes que regulen las ventas de armas en supermercados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él (Abbot), en una ocasión dice una cosa, luego otra, primero echaron a andar un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio; luego, de manera inhumana, vulgar y vil empezaron a llevar a migrantes a Nueva York, en el frío, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, esto lo hicieron los republicanos, algo que realmente los degrada en lo moral, lo humano; ahora me entero que el gobernador de Florida está llevando acciones inhumanas en contra de migrantes porque quiere ser candidato.

“Mejor que hagan una propuesta para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder, es una buena iniciativa para que ya no haya estos lamentables hechos de asesinatos, de tiroteos. Y que dejen de recibir dinero de la industria bélica, es lo que está detrás, no dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas. Sí se tiene que tomar iniciativas eso ayuda mucho a que no haya violencia”, apuntó.

Este fin de semana, en un tiroteo en un centro comercial en Texas, nueve personas fueron asesinadas, entre ellas menores de edad.

Esta mañana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México y anunció que está preparando leyes para considerar un “delito grave” la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes.

Esta decisión se da ante la inminente abrogación del Título 42, una polémica medida migratoria que permite, por motivos sanitarios relacionados con la pandemia por Covid 19, la expulsión en caliente de personas que cruzan la frontera.

Abbott aseguró que mantiene desplegados en los alrededor de 2,000 kilómetros de frontera a 10,000 miembros de la Guardia Nacional, además de a otras fuerzas de seguridad, y volvió a acusar al presidente Joe Biden de la situación en la frontera.

