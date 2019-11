Rappi ya es una fintech y revela su ‘antojo’ por ofrecer nuevos servicios

Rappi, la plataforma dedicada al reparto y entrega (delivery), ya se encuentra registrada como fintech, con lo que buscará ampliar su participación en diversas áreas de negocio y fortalecer su posición en México ante competidores como Uber Eats o DiDi Food, el más reciente player de la región.

“Queremos ser un marketplace, no queremos convertirnos en un banco y era importante que nos registramos como fintech. Es una oportunidad importante para conectar a los rappi tenderos, no es volvernos un banco, con esto, estamos haciendo alianzas para trabajar de la mano y mejorar la propuesta de valor”, comentó Alejandro Solís, director general de Rappi México.

Con esto, la compañía que se reparte el mercado de delivery en México con Uber Eats, DiDi Food, entre otros participantes, anunció que ofrecerá diversos servicios entre los que permitirá que los usuarios realicen pagos a más de 30 empresas de telefonía, luz, gas, agua, internet, impuestos, televisión de paga, peaje, venta de catálogos, etc.

Lee también:

De la mano de sus usuarios, Rappi quiere ser la primera ‘superapp’ de Latinoamérica

Con la apertura de nuevas verticales, como el pago de servicios, la plataforma buscará que sus usuarios ya no tengan que recurrir a otras apps o incluso negocios físicos para pagar servicios, para los cuales se puede utilizar cualquier tarjeta de crédito o débito, o bien la tarjeta de Rappi que tiene en alianza con Visa, “Rappi Pay”.

El directivo dijo que la empresa buscará invertir fuertemente en utilidades para llegar a más usuarios y llegar a esas economías a escala.

Ejemplificó que la compañía busca convertirse en una plataforma de plataformas. “Buscamos tener apps dentro de la app, como la alianza que tenemos con Grin, en donde este botón nos sirve a nosotros para ampliar nuestra propuesta y a ellos les llevamos tráfico”, dijo.

“Hoy en día no quieres tener muchas aplicaciones, sino que buscas englobar en una sola todo, no tienes que estar actualizando todas cada mes, no tienes que estar metiendo tu tarjeta de crédito en cada lado, etcétera, es más fácil hacerlo en un solo lugar”.