Rechazo a ‘plan B’ electoral es por mantener privilegios de la burocracia dorada: AMLO

En medio de las suspensiones que está otorgando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a diversos actores políticos por las reformas a la ley electoral, conocidas como “plan B”, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a fustigar al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por defender los privilegios de la “burocracia dorada”.

“Que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular aunque les caigamos mal, tenemos la obligación de informarles, nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto (privilegios)”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador explicó que aunque el INE reportó que el funcionario sólo recibirá 1.9 millones de pesos por concepto de liquidación omitió el monto que le darán por concepto de “seguro de separación individualizada” donde recibiría 8 millones de pesos más.

En su conferencia de prensa, López Obrador utilizó el argumento del diputado Mario Llergo, quien representa a Morena en el Consejo General del INE, en donde detalló que por esta prestación, que dijo en el Ejecutivo federal fue eliminada, Córdova, Edmundo Jacobo y Ciro Murayama recibirán otros miles de pesos por otras percepciones.

De acuerdo con un documento compartido por el representante de Morena y exhibido en la rueda de prensa, el seguro de compensación comprende 7 millones 30 mil pesos, y las otras percepciones suman 121 mil 880 pesos.

El manual de percepciones de los funcionarios del INE establece que para el seguro de separación individualizada podrían aportar de 2 al 10 por ciento del salario tabular.

“Se aprueba la ley y un Ministro la suspende, ya hablábamos ayer de cómo en los hechos tiene más poder real un Ministro que el Poder Legislativo. Pero por qué suspende la ley. ¿Es cierto que se quiere destruir al INE? No ¿Es cierto que se afecta la democracia? No.

“Lo cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Se destinan alrededor de 25 mil millones de pesos al año para los organismos electorales y los partidos políticos, 25 mil millones de pesos, es donde se gasta más en todo lo que tiene que ver con lo electoral en el mundo”, acusó el mandatario federal en conferencia de prensa.

