Citibank: un adiós agridulce

Esta semana, Citibank, uno de los bancos más grandes del mundo y con mayor presencia internacional, ha anunciado que abandonará México para centrarse en otros destinos que, a su juicio, podrían ser más rentables, a la vez de incrementar la riqueza global que posee el banco en estos momentos. Aunque, a juicio de algunos analistas, dicha decisión también podría estar motivada por la situación económica que atraviesa la banca, en primer lugar, y el país azteca, en segundo lugar.

Pese a que Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, ya había anunciado el pasado año que la corporación bancaria norteamericana saldría de 13 mercados, no se esperaba que México fuera uno de ellos. No obstante, hablamos de una estrategia que pasa por México, pero que la entidad ya ha comunicado que seguirá en otros continentes como Asia o Europa, siendo esta una parte del plan del banco para simplificar Citigroup, así como para enfocarse en aquellos negocios más lucrativos.

Así, cuando hablamos de que ha sido un anuncio inesperado e impactante, lo decimos por el hecho de que hablamos de uno de los grupos financieros más importantes que tiene presencia en México. Para que nos hagamos una idea de lo que comento, en datos, Citibanamex se sitúa actualmente como el tercer banco de mayor presencia en el país con más de 23 millones de clientes, un equipo de 33.000 empleados y una red de más de 1.300 sucursales distribuidas en el territorio nacional.

En lo que respecta a los usuarios y clientes del banco, hay que señalar que sus ahorros, debido a los mecanismos de protección que ya operan en el país, no corren peligro, por lo que no deberían tener miedo. En todo momento, su ahorro está garantizado gracias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Con todo, no podríamos descartar una desbandada de usuarios tras el anuncio debido a la incertidumbre que genera esta decisión.

Sin embargo, pese a que los clientes no corren peligro, dicha decisión podría traer desempleo, muchos sectores relacionados verán un impacto en su cifra de negocio, de la misma forma que todo esto, en esencia, podría tener un impacto en la economía. En otras palabras, hablamos de una importante compañía que cesará sus operaciones en el país y que, por ende, prescindirá de plantilla en servicios contratados, subcontratados, así como todo aquello que se beneficiaba de la presencia del banco en el país.

El siguiente escenario más factible es que un jugador en el mercado nacional, es decir, que ya opera en México, sea quien adquiera estos activos que hoy se encuentran en posición de Citi. Estamos hablando de 1,4 billones de pesos en activos, con una cuota de mercado equivalente al 12% del total, según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a noviembre del año pasado. Por esta razón, no podemos descartar, tampoco, que dicha compra podría atentar contra la competencia del sector.

Santander podría ser un claro interesado en hacerse con la entidad, pero nadie descarta que no haya otros interesados que, en última instancia, pudieran hacerse con ella. Sin embargo, esta decisión, que podría salvar plantilla y red de oficinas que ofrecen servicio a la ciudadanía, tampoco detendrá el impacto económico que, tras la venta, podría producirse en este sector.

Hoy, muchos especulan con que la decisión que ha comunicado Citi podría no deberse a las razones y los motivos que la entidad ha publicado. Entre otros motivos, existen razones para pensar que el banco ha optado por abandonar el país tras la mala situación que viene atravesando desde hace años. Pero tampoco es una locura pensar que esta decisión también podría venir motivada por la mala situación que atraviesa el sector bancario desde hace años.

Pensemos lo que pensemos, lo cierto, bajo mi criterio, es que la decisión adoptada se debe a una combinación de todos estos factores, y en un sector que tendía hacia la concentración y en plena revolución digital, se ha dado el escenario perfecto para producirse esta salida. De hecho, la estrategia estaría justificada con las otras salidas previstas en Asia y Europa. Sin embargo, el impacto que tendrá dicha decisión en la economía azteca será muy limitado, no siendo significativo en lo que respecta a la recuperación.

Sin embargo, y en conclusión, no es conveniente celebrar una noticia de este tipo cuando el país atraviesa una clara desaceleración que le impide recuperarse, la inversión extranjera decrece por años, a la vez que numerosas debilidades estructurales salpican a la economía y lastran su funcionamiento. Pues, aunque hablemos de un impacto limitado, no dejamos de hablar de empleo de calidad, de alto valor añadido y que dota de un salario a un importante número de habitantes.

