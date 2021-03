La frescura que esperamos de la nueva normalidad

Es oficial, ya cumplí un año de confinamiento, de trabajo en casa, de conexiones a distancia y de cambios abruptos. Imagino que muchos comparten mi condición. De un día para otro, sin previo aviso, el mundo como lo conocíamos cambió. Hicimos acopio de resiliencia, empatía y empezamos a hacer vida eso de hacer mucho con poco. De la misma forma, hemos visto organizaciones y personas campear el temporal, batallar con resultados muy diversos: algunos se han hundido, otros traen el agua al cuello y también encontramos ejemplos de corporaciones, proyectos de emprendimiento y personales que han sabido aprovechar oportunidades y han crecido gracias a las nuevas condiciones del mercado. ¿No fue en medio de esta pandemia que Jeff Bezos rompió la barrera y se convirtió en el primer trillonario del mundo?

En este año de encierro, hemos aprendido que el ejercicio profesional en un mundo globalizado tiene que maximizar sus recursos, innovar y también buscar estabilidad en tiempos turbulentos. En medio del huracán, hay que ir tacleando nudos y escollos, además de cuidarnos para no caer víctimas del agotamiento. La pregunta que las grandes corporaciones y los pequeños negocios se plantan son:

¿Cómo le hago para entender esta revolución? ¿Qué debo hacer para diseñar modelos estables? ¿Cómo debo cambiar las estructuras de mi corporación o de mi proyecto para estar a la altura de estos tiempos tan poco predecibles?

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Difícil, no cabe duda. Contestar estas preguntas es como lanzarse a las calles de la antigua Atenas, como lo hizo Diógenes en su tiempo. Y tal como el sabio ateniense, tenemos que ir tras esa virtud que nos pueda responder semejantes cuestionamientos. No hay contestaciones fáciles y las recetas nos hacen sospechar. Pero a partir del análisis podemos deducir ciertos lineamientos generales que pueden ser de utilidad:

Entender las decisiones estratégicas que estamos en posibilidad de hacer. No todo lo que nos planteamos es factible o viable. En tiempos turbulentos, la objetividad con la que midamos nuestras alternativas es crucial. Es imprescindible identificar por puntos de fatiga de nuestra organización. En etapas de cambios acelerados, habrá miembros del equipo que estén energizados y otros que estén verdaderamente agotados y no hay que desestimar su cansancio, hay que promover que descansen y que recuperen su energía. Reconocer cuál es la fortaleza más desplegada con la que contamos y a partir de ahí, reconstruir las condiciones con las que queremos trabajar. No es una cuestión de dejarnos llevar por la corriente, es tomar el timón y elegir hacia donde nos vamos a dirigir. Hay que hacer pronósticos sobre el clima que vamos a enfrentar: lo mismo en el mercado, la industria, con nuestros clientes o en el entorno laboral. Es indispensable tener una mirada de trescientos sesenta grados para entender cuál debe ser nuestro siguiente movimiento. Una vez que tenemos hechos estos pronósticos, también debemos prefigurar una ruta clara que nos indique como vamos a sortear las turbulencias. Cuando todos sabemos en qué posición tenemos que estar y lo que hay que hacer, se clarifica el panorama y se disminuyen los miedos y las incertidumbres.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Sí, después de un año de estar en casa, trabajando a distancia, he atestiguado como muchas compañías se han venido abajo y no han sobrevivido esta época de devastación. Sin embargo, también he visto como ha habido proyectos que florecieron entre los vaivenes de esta emergencia. Me da mucho gusto ver que muchos jóvenes han logrado aprovechar los avances tecnológicos y que han sabido usar su creatividad para darle le vuelta a la adversidad.

Daxmakeup001 es la cuenta de Instagram de Dulce Alexandra Torreblanca Hernández, una estudiante de la Universidad Panamericana que viven en Acapulco que a con espíritu emprendedor supo ver la necesidad del mercado y tiene un negocio próspero en esta situación. Javier Alejandro Jiménez Márquez fundó Cryptic Development que es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de software y desarrollo tecnológico. Javier vio que se abría una ventana de oportunidad y se ha dedicado a resolver las necesidades de tantos usuarios que requieren de este tipo de servicios. Michilopochtlioficial es la cuenta de Instagram de un restaurante de comida endémica que inició en estos tiempos. Matbet es un proyecto de emprendimiento de Estefanía Damian Navarro —Fanny—, una chica que ha desarrollado un negocio de adornos de temporada.

Estos ejemplos, de centeninals, es decir, de chicos que nacieron en este siglo XXI, que llegan pisando fuerte nos hablan de la frescura que podemos esperar de la nueva normalidad. No se trata de contemplar el escenario, se trata de verlo, analizarlo, comprenderlo y ponerlo a trabajar a nuestro favor. Se puede, hay ejemplos de ello. Esta es la frescura que esperamos de la nueva normalidad, ¿no es así?

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CecyDuranMena

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.