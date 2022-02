¿Por qué Free Fire triunfa en Latinoamérica?

Por Jordi Soler

Los esports son la rama de competencia del sector de los videojuegos y aunque todos ellos tienen como protagonista a un videojuego, no todos se convierten en esports. Estos, son una denominación genérica que se concreta en competición de juegos específicos: de igual forma que no se compite en “deporte”, sino a “futbol”, no se juega a “esports”, sino a “League of Legends” o a “Free Fire”.

¿Qué factores intervienen a la hora de determinar el éxito de los esports? Evidentemente, las características del juego son clave, aunque también es imprescindible que tenga una importante comunidad de jugadores, ya que son los que potencialmente acabarán viendo las competencias del mismo. También intervienen otros factores como la creación de un ecosistema de competencia aspiracional que conecte la base amateur con la escena profesional, la implicación del publisher, propietario del videojuego, en la promoción y desarrollo de estos ecosistemas; la intervención de operadores de torneos que potencien la creación de estructuras profesionales (clubes y jugadores) y que conviertan la competencia en un espectáculo de entretenimiento (retransmisiones online); o la aparición de creadores de contenido que ayuden a consolidar y aumentar el interés por ese juego en concreto.

Aun así, existen esports que funcionan muy bien en países o regiones en específico, pero que no tienen éxito en otras partes del mundo. En ese sentido, en Latinoamérica triunfa un juego para móviles que, además, ha propiciado un ecosistema de competición que bate récords año a año: Free Fire, el battle royale de Garena que ha sido elegido juego móvil de Esports del Año en 2020 y 2021 en los Esports Awards. Garena ha sabido combinar lo mejor de otros títulos del género y ha triunfado a la hora de acercar su juego a un gran público. Lo más importante es que Free Fire es un juego divertido, con puro entretenimiento, que destaca por su jugabilidad, por su variedad de personajes y por su sistema de recompensas.

Por otro lado, para jugar o para competir en Free Fire no necesitas un móvil de última generación, ya que las exigencias técnicas del juego son asumidas por la gran mayoría de terminales móviles sin que se pierda calidad gráfica. Tampoco la experiencia de usuario se ve alterada por la gama del móvil. Además, sus partidas son significativamente más cortas que las de otros Battle Royale, por lo tanto, se pueden jugar más en menos tiempo. Como sucede con otros títulos de este mismo género, también se trata de un juego free to play.

En el éxito de Free Fire también ha jugado un papel crucial el desarrollo de la escena profesional de competición, que ha adquirido una dimensión global: sus competiciones estuvieron dentro de los 5 juegos más transmitidos en YouTube a nivel mundial durante el 2020 y dentro de los 10 juegos más transmitidos en Latinoamérica durante 2021. Para la Free Fire League, la competencia principal de nuestra región, se registraron más de 19 millones de vistas durante la final de la Apertura 2021, incluyendo 1.4 millones de espectadores simultáneos, y colocándose en el tercer puesto de los 10 videos más vistos en YouTube México.

Pero no solo es un éxito en la escena profesional. Durante 2020, en la esfera amateur hubieron más de 132,000 jugadores inscritos en los Nacionales Free Fire de LVP, torneos abiertos a todo el mundo en Latinoamérica, y en 2021 esa cifra escaló hasta los más de 203,000. La base de jugadores que quieren poner a prueba sus habilidades cada vez es más grande.

El éxito de la Free Fire League no solo se quedó en Internet, sino que dio el salto a la televisión. En 2021, América TV, Telefe y Caracol TV fueron socios oficiales de transmisiones para la liga, donde se superó el millón de espectadores solo en la final de la competición. Todo un hito para el sector en la región.

Este 2022 la escena profesional de Free Fire da un paso más en Latinoamérica con la creación de dos competiciones profesionales: Retadores Free Fire Norte y Retadores Free Fire Sur, organizadas por LVP (Grupo MEDIAPRO) en conjunto con Garena. Se trata de un nuevo escalón en la escena de Free Fire en Latinoamérica que acorta las distancias entre la escena amateur y la profesional, da más oportunidades a jugadores, fomenta la creación de clubes con estructuras profesionales, otorga mayor visibilidad a clubes, jugadores y patrocinadores y consolida un producto de entretenimiento que cada vez consumen más espectadores.

Jordi Soler, director general de LVP*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.