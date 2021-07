¿Por qué los datos son el verdadero activo de los edificios?

Los edificios son mucho más que una colección de muros y techos. Son el lugar donde los estudiantes aprenden, donde los negocios florecen o donde se curan los pacientes. Los edificios es el lugar donde pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo[1] y, por lo tanto, tienen una relevancia especial para nuestras vidas.

Por su parte, el Internet de las Cosas (IoT) está transformando la vida como la conocemos, incluyendo los edificios que utilizamos. El IoT ha acelerado la transformación digital y ha permitido el desarrollo de infraestructura inteligente, incluyendo edificios autónomos que mejoran la experiencia de los ocupantes e incluso son más sustentables.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, después de analizar más de 640 aplicaciones de IoT que existen en la actualidad, encontró que 84% de ellas tienen el potencial para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.[2] Si tomamos en cuenta que los edificios pueden llegar a consumir hasta el 40% de la demanda de energía mundial y son responsables de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero[3], desarrollar edificios más sustentables e inteligentes pueden tener un impacto positivo crucial.

¿Cómo se materializa la interpretación adecuada de los datos en la gestión de un edificio? A continuación comparto tres maneras en las que el IoT puede redefinir lo que los edificios significan para sus ocupantes:

Optimizar espacios. Si bien es incómodo tener muy poco espacio de oficina, es un desperdicio tener demasiado. Un estudio de Memoori encontró que hasta la mitad de todo el espacio de oficinas es subutilizado. Adicionalmente, cada pie cuadrado impacta directamente en los costos operativos de un edificio. Por eso es tan importante utilizar el espacio de manera eficiente. Junto con los datos ambientales, de iluminación, acústicos, sistemas de aire acondicionado (HVAC) y otros datos de uso y comportamiento, integrar sensores a los edificios puede ayudar a los administradores de inmuebles a identificar y reutilizar áreas subutilizadas.

Redefinir la experiencia de los ocupantes. Las personas son más productivas cuando se sienten cómodas. Un estudio del Gensler Research Institute reveló que 88% de los trabajadores de oficina cree que la calidad de sus entornos laborales tiene un impacto directo en la satisfacción laboral, y el 49% está dispuesto a trabajar una hora extra por día si sus condiciones laborales son ideales.[4] Para mejorar la experiencia de los ocupantes de los edificios, tanto de colaboradores como visitantes, se puede hacer uso de aplicaciones móviles, que actúan como conserjes digitales que permiten a cada ocupante una navegación detallada del edificio e informar las condiciones de los espacios, como temperatura, limpieza o incluso administrar salas de juntas. Todo desde un teléfono inteligente.

Evitar filtraciones de datos con ciberseguridad. A medida que los edificios se vuelven más conectados, los sistemas que los supervisan, monitorean y controlan se vuelven cada vez más abiertos a los ataques, lo que pone en riesgo los datos corporativos. El paso uno es educar a los empleados porque incluso los mejores procesos de seguridad son derrotados por usuarios inconscientes o irreflexivos que hacen clic en el enlace incorrecto o descargan el software incorrecto. Hoy existen herramientas tecnológicas que permiten fortalecer la seguridad cibernética de los edificios. Los datos son como cualquier otro activo, necesita ser protegido.

Los datos son la clave para el desarrollo de edificios y ciudades inteligentes. Es por ello que los datos son activos críticos de los edificios, ya que le permiten a sus dueños y administradores optimizar no solo el uso de energía y reducir costos, sino mejorar los espacios para brindar mayor comodidad a los ocupantes y tener sitios más seguros.

Sergio González, Vicepresidente de Honeywell Building Technologies, Latinoamérica

